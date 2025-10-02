ผบ.ตร. เซ็นย้าย แพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ ไปช่วยราชการ เซ่นปม "ทักษิณ" รักษาตัวชั้น 14

ผบ.ตร. สั่ง "พล.ต.ท.ทวีศิลป์" แพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ ช่วยราชการ ศปก.ตร. หลังแพทยสภามีมติพักใบอนุญาต 6 เดือน เซ่นปม "ทักษิณ" รักษาตัวชั้น 14 ให้ "พล.ต.ท.ไพบูลย์" รักษาการแทน มีผล 1 ต.ค. 68 ถึง 31 มี.ค.69
วันนี้ (2 ต.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ เนื้อหาระบุว่า ด้วย คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 มีมติลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ พลตำรวจโท ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 และหากกระทำการฝ่าฝืนโดยยังประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง ที่ 371/2568 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว
เนื่องจากคำสั่งแพทยสภาให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นมาตรการระงับใช้ใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทางต้านการแพทย์ ประกอบกับปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง จึงเป็นเหตุอันเป็นที่สงสัยว่ามีข้าราชการตำรวจประพฤติบกพร่องต่อหน้าที่ หากให้ปฏิบัติบัติหน้าที่ในหน่วยงานเติม อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เกิดความเป็นธรรม และมีให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 และมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสังให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2566 จึงสั่งการให้ พลตำรวจโท ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ช่วยราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ทั้งนี้ ให้ยกเว้นหลักเกณฑ์กรณีการไปช่วยราชการสิ้นสุดลงตามข้อ 11 ของระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2566 และให้ พลตำรวจโท ไพบูลย์ เจียมอนุกลูกิจ นายแพทย์(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โดยให้ชาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569
สำหรับการสั่งย้ายครั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีการวินิจฉัยอาการป่วยของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และให้ไปพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น 14 ของโรงพยาบาลตำรวจ ส่วน พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แพทย์อีกท่านหนึ่งที่แพทยสภามีมติพัก ใบอนุญาต 3 เดือน ในกรณีเดียวกัน มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นเพียงการ กำกับดูแลงานบริหาร ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้รับมอบหมาย ดูแลโรงพยาบาลตำรวจ เท่านั้น ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ ในการบริหารงานภายในโรงพยาบาลตำรวจ แต่หลังจากนี้ก็จะไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือดูแลในเรื่องของโรงพยาบาลตำรวจอีกต่อไป แต่จะได้รับมอบหมายให้ไปดูแลหน้างานอื่นแทน ซึ่งขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างการพิจารณาโทษทางวินัยของทั้ง 2 นาย ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ