คปท.บุก ป.ป.ช.จี้เร่งฟัน ขรก.พร้อม "ทวี สอดส่อง" เอี่ยวช่วย "ทักษิณ" โกงคุก

คปท.-กองทัพธรรม-ศปปส.บุก ป.ป.ช.ยื่นหนังสือเรียกร้องให้เร่งสอบสวนเอาผิดข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้ "ทักษิณ" ไม่ต้องติดคุก หลังศาลตัดสินนอนชั้น 14 ไม่ถูกต้อง พร้อมให้ดำเนินคดี "ทวี สอดส่อง" ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ
วันนี้(11 ก.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย(คปท.) กองทัพธรรม และ ศปปส. ได้รวมตัวกันเดินทางมายื่นหนังสือเรียกร้องให้ ป.ป.ช.เร่งดำเนินการกับข้าราชการที่ช่วยให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ไปพักที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ โดยไม่ต้องติดคุกช่วงหลังจากกลับมาประเทศไทยวันที่ 22 ส.ค.2566 ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ตัดสินเมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย เนื่องจากนายทักษิณไม่ได้ป่วยหนักถึงขั้นวิกฤติจริงตามที่กล่าวอ้าง
รวมถึงให้เอาผิด พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ในขณะนั้น ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ด้วย
มีรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้เกี่ยวข้องในการส่งตัวนายทักษิณไปรักษาตัวที่ชั้น 14 ซึ่ง ป.ป.ช.สั่งให้ดำเนินการไต่สวนไว้แล้ว 12 คน ประกอบด้วย
1.นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์
2.นายสิทธิ สุธีวงศ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
3.นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
4.นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
5.พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ
6.พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ
7.พ.ต.อ.ชนะ จงโชคดี นายแพทย์ (สบ 5) รพ.ตำรวจ แพทย์เจ้าของไข้ และผู้ออกใบความเห็นแพทย์
8.พล.ต.ต.สามารถ ม่วงศิริ แพทย์ รพ.ตำรวจ ผู้ออกใบความเห็นแพทย์
9.นพ.วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผอ.ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ์
10.พญ.รวมทิพย์ สุภานันท์ แพทย์ผู้ตรวจร่างกายขณะรับตัวผู้ต้องขังใหม่
11.นายสัญญา วงค์หินกอง พัศดีเวร เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
12.นายธัญพิสิษฐ์ ขบวน พยาบาลเวร เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร