ก.ตร.ล่ม! เลื่อนถกวาระแต่งตั้งนายพลสีกากี เป็น 31 ส.ค.นี้ เหตุมีหนังสือร้องเรียนจำนวนมาก

ก.ตร.ล่ม! “ภูมิธรรม” เลื่อนประชุมจัดโผนายพลสีกากี หลังเรียกผบ.ตร.คุยส่วนตัวนานร่วม 2 ชั่วโมง ระบุเลื่อนไป 31 ส.ค. เหตุมีหนังสือร้องเรียนจำนวนมาก
วันนี้ (28 ส.ค.) เมื่อเวลา 18.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เดินทางกลับ ภายหลังเข้าร่วมประชุม ก.ตร. เพียง 20 นาที
โดยผู้สื่อข่าวพยามสอบว่าการประชุมในวันนี้เรียบร้อยดีหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวเพียงว่า ปิดประชุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนการแต่งตั้งในวันนี้มีการเลื่อนหรือไม่ นายภูมิธรรม พยักหน้า ยอมรับว่ามีการเลื่อนไปในวันที่ 31 ส.ค.2568 เวลา 15.00 น.
สำหรับเหตุผลในการเลื่อนการพิจารณาในวันนี้นั้น เป็นเพราะมีเรื่องของหนังสือร้องเรียนเข้ามา โดยเฉพาะเรื่อง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรือไม่ นายภูมิธรรม ย้ำว่า ก็มีหลายเรื่อง
ก่อนจะเดินทางกลับทันที ซึ่งบรรยากาศในการประชุมวันนี้โดยนายภูมิธรรม มีการประชุมลับกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก่อนวาระการประชุม เวลา 15.00 น. ล่วงเลยไปถึงเวลา 17.20 น. รวมนานกว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนเริ่มการประชุม ก.ตร. และเดินทางกลับในเวลา 18.00 น. ใช้เวลาประชุมประมาณ 40 นาที
ทั้งนี้ มีรายงานว่าในที่ประชุมขณะเข้าวาระที่ 4 เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ นาย ภูมิธรรม ได้พูดสั้นๆขึ้นว่า "เลื่อน" ก่อนที่จะลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว และเดินออกจากห้องประชุมทันที โดยที่คณะกรรมการในที่ประชุมตั้งตัวไม่ทัน ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่า นายภูมิธรรมได้เดินออกจากห้องประชุมชั้นบนลงมาบันไดที่ชั้นล่างอย่างรวดเร็ว โดยที่ข้าราชการตำรวจที่ดูแลสถานที่จัดเตรียมการไม่ทัน โดยสีหน้าเคร่งเครียด อีกทั้งจากการสังเกตของทีมข่าวพบว่ารถที่นายภูมิธรรม ใช้เดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังเคลื่อนรถออกมารับนายภูมิธรรมไม่ทัน และขบวนกองเกียรติยศยังบรรเลงเพลงไม่ทันอีกด้วย