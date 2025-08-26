“ภูมิธรรม” เผยรับหนังสือ “บิ๊กเต่า” แล้ว ส่งผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปมโยกย้ายไม่เป็นธรรม

“ภูมิธรรม” เผยรับหนังสือร้องเรียนปมโยกย้ายข้าราชการตำรวจจาก “บิ๊กเต่า” แล้ว ชี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมมีสิทธิร้อง พร้อมส่งผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องพิจารณา
เมื่อเวลา 08.35 น. วันที่ 26 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณี พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจประจำปี 2568 ว่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติมาเมื่อวาน (25 ส.ค.) ซึ่งตนได้รับเรื่องไว้แล้ว
เมื่อถามว่า จะพิจารณาอย่างไรเพราะพล.ต.ต.จรูญเกียรติ เป็นตำรวจที่มีผลงานคนหนึ่ง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังไม่ได้ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ตนก็รับเรื่องไว้ และส่งให้ผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องพิจารณา ซึ่งคงต้องไปคุยกันต่อ เรารับหนังสือด้วยความเข้าใจ เห็นใจ แต่ต้องขอดูรายละเอียด
เมื่อถามว่า การเสนอชื่อในครั้งนี้สะท้อนว่ามีปัญหาภายในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังไม่รู้ว่าจะตอบว่าเห็นว่ามีปัญหาที่ไหน ท่านมองว่ากระบวนการแต่งตั้งทั้งหมดที่เสนอมา มีบางส่วนที่ท่านคิดว่าไม่เกิดความยุติธรรม ท่านก็มีสิทธิ์ร้อง ตนก็เป็นผู้รับเรื่อง ต้องไปหารายละเอียดว่าข้อเท็จจริงเกิดมาจากอะไร และถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องคืนความเป็นธรรม หากคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ต้องชี้แจงให้ทราบ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป ก็รับเรื่องไว้ด้วยความเข้าใจ
นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า เมื่อวานนี้ยังไม่ทันได้พบกัน เพราะหลังตนออกจากทำเนียบรัฐบาลก็ไปกระทรวงมหาดไทย แต่ได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์ ได้รับทราบ และเข้าใจเรื่องราวแล้ว