“ภูมิธรรม” นัดก.ตร. 28 ส.ค.นี้ ถกจัดโผนายพลสีกากี วาระปี 68

“ภูมิธรรม” นัดประชุมก.ตร. 28 ส.ค.นี้ ถกจัดโผระดับ "รอง ผบ.ตร.ถึง ผบก." วาระประจำปี 2568
วันนี้ (23 ส.ค.) มีรายงานว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จะเดินทางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ครั้งที่ 7/2568 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีวาระที่น่าสนใจ คือ การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ลงมาถึง ผู้บังคับการ (ผบก.) วาระประจำปี 2568
สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับชั้นนายพลในปีนี้ มีตำแหน่งว่าง ดังนี้ รอง ผบ.ตร. 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. 7 ตำแหน่ง ผบช. 16 ตำแหน่ง รองผบช. 40 ตำแหน่ง และผบก. 71 ตำแหน่ง และคาดว่าจะมีการแต่งตั้งโยกสลับในระนาบเดียวกันอีกจำนวนหนึ่ง
สำหรับรอง ผบ.ตร. ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง พิจารณาแต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโส โดยให้เลื่อน พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. อาวุโสลำดับที่ 1 ขึ้นเป็น รองผบ.ตร. และ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง จตช. อาวุโสลำดับที่ 3 ขึ้นเป็น จเรตำรวจแห่งชาติ
ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. ว่าง 7 ตำแหน่ง พิจารณาแต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโส ดังนี้ 1.พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8 2 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. 3.พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7 4.พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผบช.สง.ก.ตร. 5.พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผบช.ส. 6.พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.ภ.2 และ 7.พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท.
ระดับ ผบช. ว่าง 16 ตำแหน่ง คาดว่าจะมีการแต่งตั้ง พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. ขึ้นเป็น ผบช.ก. พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบช.ก. ขึ้นเป็น ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิชย์ รอง ผบช.นรต. ขึ้นเป็น ผบช.รร.นรต. พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สกบ. ขึ้นเป็น ผบช.สกบ. พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ รอง ผบช.ส. เลื่อนเป็นผบช.ส. พล.ต.ต.อุกฤษณ์ ศรีเสือขาม รอง ผบช.กมค. เลื่อนเป็นผบช.กมค. พล.ต.ต.ชัยต์พจน์ สุวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2 เป็น ผบช.สกพ. พล.ต.ต.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร รองผบช.สง.ก.ตร.เป็นผบช.สง.ก.ตร. พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รอง ผบช.ก. เป็น ผบช.สทส.
นอกจากนี้คาดว่าจะมีการโยกพล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ศ. เป็น ผบช.ตชด. พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.3 เป็น ผบช.ภ.1 พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐ์พงษ์ ผบช.ภ.4 ขยับเป็น ผบช.ภ.2 พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ปส. โยกเป็น ผบช.ภ.4 พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.สกบ. โยกเป็น ผบช.ภ.7 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 โยกเป็นผบช.สอท. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.สกพ. เป็น ผบช.ปส. พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.3 เป็น ผบช.ภ.1 พล.ต.ท.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบช.สยศ.ตร. โยกเป็น ผบช.ภ.8
ส่วนตำแหน่งสำคัญ อาทิ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พล.ต.ท.กิตติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6 พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 และพล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. อยู่ที่เดิม
พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ขั้นตอนการแต่งตั้งโยกย้าย รองผบ.ตร. - ผบก.ทั่วประเทศ ผ่านการพิจารณาของบอร์ดกลั่นกรองของ ผบ.ตร.และรองผบ.ตร. ตามกฏหมายการประชุมแต่งตั้งจะต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ส.ค. รายชื่อที่ประชุมบอร์ดกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัตินำเสนอชื่อเข้าที่ประชุม ก.ตร. หากรายชื่อไม่เป็นไปหลักการและเหตุผล ก.ตร.ทักท้วงในบางตำแหน่งที่คิดว่าไม่เหมาะสมได้เพื่อให้เหมาะสมกับหน่วยงาน เปรียบ ให้ ผบ.ตร นำรายชื่อกลับเข้าประชุมชุดเล็กหรือบอร์ดกลั่นกรองได้อีก