"บิ๊กเต่า" ร้อง"ภูมิธรรม" ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่งตั้งโยกย้าย

"รองเต่า" ส่งหนังสือร้อง "ภูมิธรรม" แต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม ตำรวจไร้ผลงานได้เลื่อนตำแหน่งเพียบ
วันนี้ (25 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเอกสารของ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมถึง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจและกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมกับการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี 2568 เผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆ
โดยหนังสือระบุช่วงหนึ่งว่า การแต่งตั้งครั้งนี้คณะกรรมการฯ ละเลยถึงคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ตำรวจบางนายที่ได้เลื่อนตำแหน่งกลับไม่เคยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งที่หลักเกณฑ์นี้มุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้สามารถพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และการบริหารราชการขององค์กร ตลอดจนประชาชนและสังคมต่อไปเป็นไปตามเจตนารมณ์เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ที่วางหลักประกันไว้
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามไปพล.ต.ต.จรูญเกียรติ ถึงหนังสือร้องเรียนดังกล่าวว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ทางเจ้าตัวยอมรับว่าได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยัง รักษาการนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.ตร. จริง เนื่องจากมองว่า การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ตนไม่ได้ความเป็นธรรมทั้งที่มีผลงานจับกุมคดีสำคัญระดับประเทศหลายคดี แต่กลับไม่ได้รับการพิจารณา