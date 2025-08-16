นายกสภาทนายความลงพื้นที่จ.ศรีสะเกษ เก็บข้อมูลฟ้อง"ฮุนเซน-ลูกชาย"

”วิเชียร“นายกสภาทนายความเปิดสัมนาเทคนิคว่าความ เผยลงพื้นที่จ.ศรีสะเกษ เก็บข้อมูลฟ้อง ฮุนเซน อดีตผู้นำเขมร-ลูกชาย เตรียมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงอีกครั้งรอชาวบ้านกำลังใจดีขึ้น
วันนี้ (16 ส.ค.) ที่พุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ถนน พหลโยธิน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในฐานะ ผู้สมัครนายกสภาทนายความหมายเลข 3 เเละคณะได้จัดสัมนาวิชาการ หัวข้อศิลปะและเทคนิคการว่าความ โดยมีทนายความเข้าร่วมฟังจำนวนมาก
ดร.วิเชียร กล่าวว่า ต้องการจะยกระดับมาตรฐานให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทนายความซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญสำหรับทนายความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทนายความที่มีความประสงค์ในการที่จะเข้าไปต่อสู้คดีหรือว่าเข้าไปดำเนินคดีในชั้นศาล จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมเรื่องศิลปะในการว่าความ จึงเป็นที่มาที่ไปของการจัดงานในวันนี้ เรื่องนี้เราไม่ใช่เพิ่งทำ เราหลายรุ่นแล้ว เเละได้รับความสนใจจากทนายความมีการเรียกร้องให้เรามีการจัดอบรมและสัมมนา วันนี้จึงเป็นอีกวันที่มีการจัดสัมนาให้กับทนายความทั่วประเทศ งานนี้นอกจากมีการนั่งสัมมนาแล้วเรายังมีการถ่ายทอด Facebook Live เท่าที่ทราบ วันนี้คนมาอบรมประมาณ 400 คนส่วนที่รับฟังทางออนไลน์เกือบ 2 พันคน
ดร.วิเชียร กล่าวต่อเรื่องการช่วยเหลือดำเนินคดีผู้นำกัมพูชาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า 1 ในนโยบายของตนในการเข้าเป็นผู้บริหารสภาทนายความคือเราทำงานเชิงรุกไม่ต้องรอให้ชาวบ้านมาร้องขอความเป็นธรรมหรือมาร้องให้ช่วยเหลือทางกฎหมาย เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อไปหาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นในอำเภอ หรือจากทหาร เเละที่อื่นๆในจ.ศรีสะเกษเรามีการประชุมเพื่อหาข้อมูลและหาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้ข้อมูลเราได้มาระดับหนึ่ง
ส่วนประชาชนตอนนี้ครอบครัวที่เสียชีวิตยังอยู่ระหว่างโศกเศร้า เรายังไม่สามารถสอบข้อเท็จจริงว่าจะให้คำปรึกษาที่จะนำไปประกอบการดำเนินคดีได้ แต่คาดว่าเร็วๆนี้ ให้สภาพจิตใจของชาวบ้านที่สูญเสียกลับมาอยู่ในภาวะปกติ เราจะดำเนินการลงพื้นที่ไปพูดคุยให้กำลังใจให้การช่วยเหลือด้านกฎหมาย