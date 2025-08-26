"รองเต่า" เปิดใจปมร้องแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม หวั่นบั่นทอนขวัญกำลังใจตำรวจไฟแรงที่ตั้งใจทำงาน

"รองเต่า" เปิดใจปมร้องขอความเป็นธรรม แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจปี 68 ชี้ ก.ตร.ปรับเกณฑ์ไม่เป็นธรรม เสี่ยงบั่นทอนขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ รุ่นใหม่ไฟแรงที่ตั้งใจทำงานและมีความรู้ความสามารถ ยันไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง พร้อมเป็น “หน้าเสื่อ” เพื่อความเท่าเทียมในองค์กร
วันนี้ (26 ส.ค.) ที่ กองปราบปราม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) ออกมาแสดงความเห็นต่อกรณีการยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม เกี่ยวกับการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจประจำปี 2568 โดยระบุว่า การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ชุดเล็ก มีการใช้หลักเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.2565 ส่งผลให้ตำรวจหลายรายเสียสิทธิ
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เปิดเผยว่า การที่ ก.ตร. ตัดเกณฑ์การพิจารณาผู้บังคับการ จากเดิม 2 ปี เป็น 3-4 ปี เท่ากับเป็นการตัดสิทธิ์ผู้ที่ควรได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ทั้งที่หลายคนมีความสามารถและผลงานชัดเจน แต่กลับถูกเมิน ซึ่งอาจบั่นทอนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
รอง ผบช.ก. ยังยกตัวอย่างกรณีของ พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. ที่ดำรงตำแหน่งมานานกว่า 3 ปี แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งที่มีผลงานโดดเด่น พร้อมย้ำว่าการพิจารณาควรโปร่งใสและเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการ
“หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่สามารถให้ความเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ แล้วจะเอาความเป็นธรรมไปให้ประชาชนได้อย่างไร” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าว พร้อมเสนอว่า การประเมินที่เคยผ่านความเห็นชอบแล้ว ไม่ควรถูกยกเลิกหรืออ้างว่าไม่มีเวลาในการสัมภาษณ์ เพราะยังสามารถดำเนินการได้ทันภายในกำหนด
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ยืนยันว่า การร้องเรียนครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อตนเอง แต่เพื่อผลักดันให้เกิดความเป็นธรรมต่อข้าราชการตำรวจทุกนาย โดยมองว่าเป็นการ “กระตุกเตือน” ผู้บังคับบัญชาให้ทบทวนทิศทางการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าจะเดินไปสู่ระบบที่ชอบธรรมและโปร่งใส หรือยังคงเป็นระบบอุปถัมภ์เช่นที่ผ่านมา