"ดีเอสไอ" ตรวจสอบที่ดินเขากระโดง พบพิรุธนิติกรรมอำพราง โอนไป-มา ช่วงปี 65

MGR Online - "ดีเอสไอ" ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ หารือหน่วยงานเกี่ยวข้องในที่ดินเขากระโดง พิสูจน์การครอบครอง เจอนิติกรรมอำพราง มีนักการเมืองเป็นเจ้าของโอนกลับไป-กลับมาช่วงปี 65
วันนี้ (23 ส.ค.) แหล่งข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้าคดีสืบสวนที่ 97/2568 การครอบครองและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ดีเอสไอลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินเขากระโดง พบกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับข้อมูลว่าภายหลังจากมีคำพิพากษาศาลปกครองว่าที่ดินเป็นของการรถไฟฯ ก็ได้มีชาวบ้านประมาณ 300 ราย มายื่นร้องขอความเป็นธรรม ทางจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและส่งเรื่องให้สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการต่อไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนกรณีเรื่องแผนที่ที่การรถไฟฯ ทำร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ตามคำสั่งศาลปกครอง แสดงพื้นที่เดิม จำนวน 5,083 ไร่ แต่การวัดในระบบใหม่เมื่อเดือน ก.ค.67 พบพื้นที่จริง จำนวน 4,414 ไร่ นั้น แหล่งข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยว่า การวัดแผนที่เป็นการวัดโดยคำสั่งศาลปกครองกลางที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร้องขอให้มีการเพิกถอนโฉนดที่ดินในพื้นที่การรถไฟฯ เพื่อตำแหน่งที่ชัดเจน โดยมีเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ร่วมรังวัดด้วย อีกทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้ทำการรังวัดตามอำนาจหน้าที่ ผลการรังวัดจึงได้เป็นเนื้อที่ 4,414 ไร่ ดังกล่าว
สำหรับประเด็นระวางของแผนที่ที่พบมีสิ่งปลูกสร้างทับที่สาธารณะ และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีการขออนุมัติหรือไม่นั้น แหล่งข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยว่า ข้อมูลจากในพื้นที่ได้มีการแจ้งว่า สิ่งปลูกสร้างทับที่สาธารณะ ประกอบด้วย สนามฟุตบอลในพื้นที่ของการรถไฟฯ เนื่องจากตามระวางโฉนดที่ดินบริเวณเขากระโดง จะมีทางสาธารณะพาดผ่านสนามฟุตบอล และบางส่วนของสนามฟุตบอลก็ไม่มีเอกสารสิทธิ อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้ชัดเจน
กรณีสารบบที่ดินพบการทำนิติกรรมอำพรางในโฉนดหลายแปลงนั้น แหล่งข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุว่า ในพื้นที่ได้มีการแจ้งว่า มีนักการเมืองที่เป็นเจ้าของที่ดินในที่ดินเขากระโดง และได้มีพฤติกรรมการโอนที่ดินแบบให้กันกลับไป-กลับมา ในช่วง พ.ศ.2565 และก่อนเลือกตั้งในปี พ.ศ.2566
"ข้อมูลจากสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าเมื่อปี พ.ศ. 2513-2539 การรถไฟฯ ได้มีทั้งการรับรองและไม่รับรองการออกโฉนดของชาวบ้านในพื้นที่ โดยพบว่าในห้วงปีดังกล่าวนี้ เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ได้ไปรับรองการออกโฉนดของชาวบ้านในพื้นที่ โดยเป็นการไปรับรองแนวเขตว่าไม่ได้เป็นของการรถไฟฯ จำนวน 513 ไร่ แต่เมื่อตรวจสอบกลับพบว่าอยู่ในที่ดินของการรถไฟฯ"
แหล่งข่าวดีเอสไอ ระบุปิดท้ายว่า หากมีการครอบครองที่ดินเกินกว่า 50 ไร่ และพิสูจน์ได้ว่าเป็นการออกโฉนดโดยมิชอบ กรณีมีการบุกรุก ยึดถือ ครอบครองที่ดินของการรถไฟฯ โดยการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่การรถไฟฯ 4,414 ไร่ จะเข้าข่ายรับเป็นคดีพิเศษตามลักษณะคดีบัญชีแนบท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 8) เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่ง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในเรื่องความผิดมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม