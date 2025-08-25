บิ๊กเต่าร่อนหนังสือถึงภูมิธรรม ร้องแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม ยึดแต่หลักอาวุโส-ตัดทิ้งตำรวจน้ำดี

รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร้องขอความเป็นธรรมรักษาการนายกฯ ชี้แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจปี 68 ไม่เป็นธรรม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามบัญชีอาวุโส และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ กลับชะลอหลักเกณฑ์ แต่ยึดหลักอาวุโสโดยไร้ผลงาน ตำรวจน้ำดี 38 นายถูกตัดออก ซัดทำลายขวัญและกำลังใจคนทำงานที่มีประโยชน์กับองค์กร
วันนี้ (25 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ทำหนังสือถึงนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เพื่อขอความเป็นธรรมในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจประจำปี 2568 โดยระบุว่า ตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามบัญชีอาวุโส และควรได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง แต่กลับพบว่าการคัดเลือกบางรายไม่มีผลงานเด่นชัด กลับได้รับการแต่งตั้ง ขณะที่ผู้ปฏิบัติงานจริงถูกมองข้าม ถือเป็นการใช้อำนาจไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม และขัดต่อเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2565 ซึ่งมุ่งเน้นระบบคุณธรรม จึงได้เรียกร้องให้ ก.ตร. ยึดหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และพิจารณาทั้งอาวุโส ความรู้ความสามารถ และผลงานที่ปรากฏ เพื่อสร้างความเป็นธรรม เสริมขวัญกำลังใจ และยกระดับคุณภาพกำลังพลตำรวจอย่างแท้จริง เนื้อหาในหนังสือระบุดังนี้
"ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ประกาศลําดับอาวุโสข้าราชการตํารวจระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช. ลงมาถึง รอง ผบก.ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับตําแหน่ง เพื่อจะดําเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตํารวจดํารงตําแหน่งระดับ รอง ผบ.ตร. และ จตช. ลงมาถึง ผบก.วาระประจําปี 2568 ตามนัยมาตรา 78 แห่ง พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2568 ซึ่ง ข้าพเจ้า พลตํารวจตรี จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ได้รับการประกาศลําดับอาวุโสข้าราชการตํารวจระดับ รอง ผบช. ประเภท ตําแหน่งทั่วไป ให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นเป็นผู้บัญชาการ โดย ตร.ได้แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําร่างหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งฯ โดยให้ทุกหน่วยงานร่วมกันได้แสดงความคิดเห็น และมีหนังสือตามสิ่งที่ส่งด้วย 2 กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อใช้ประกอบการจัดทําข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นเพื่อจัดลําดับผู้เหมาะสมเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยหลักเกณฑ์นี้มุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้สามารถพิจารณา คัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตํารวจที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเต็มกําลังความสามารถ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และการบริหารราชการขององค์กร ตลอดจนประชาชนและสังคมต่อไป เป็นไปตามเจตนารมณ์เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ที่วางหลักประกันไว้ว่า ข้าราชการตํารวจจะได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย การพิจารณาบําเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน การพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องคํานึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการตํารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพได้อย่างมีอิสระไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กําหนดให้ข้าราชการตํารวจผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกนายจัดทําผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทําข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นและประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจระดับ ตร.
แต่ต่อมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ผบ.ตร.มีบันทึกมอบหมายให้ สกพ. แจ้งหน่วยต่างๆ ชะลอการดําเนินการใช้หลักเกณฑ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยให้เหตุผลในทํานองว่า มีกรอบระยะเวลาที่กําหนดอย่างกระชั้นชิด ซึ่งจะต้องมีการสัมภาษณ์ผู้รับการประเมินในรูปคณะกรรมการ รวมถึงมีผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นจํานวนมาก อาจส่งผลให้ไม่เกิดความละเอียดรอบคอบและอาจกระทบต่อการพิจารณาจัดทําผู้เหมาะสมในภาพรวมได้
ต่อมาข้าพเจ้าได้รับทราบจากสื่อมวลชนและข่าวสารภายในของข้าราชการตํารวจว่า คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจระดับ ตร. ที่มี ผบ.ตร. เป็นประธาน ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตํารวจระดับ รอง ผบ.ตร.และ จตช. ลงมาถึง ผบก. และมีข้าราชการตํารวจจํานวนหลายนายไม่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชนและสังคม อย่างชัดแจ้งกว่านายอื่น ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปสู่ตําแหน่งที่ดีขึ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบางนายเมินเฉยต่อนโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามยาเสพติดและการจัดการผู้มีอิทธิพล ย่อมเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งดังกล่าวเป็นไปตามอําเภอใจใช้ดุลยพินิจไม่ชอบ ไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม ขาดความเสมอภาค ไม่สมเหตุสมผล และเลือกปฏิบัติเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่ไม่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชนและสังคม ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปสู่ตําแหน่งที่ดีกว่าเดิม การกระทําดังกล่าวจึงขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เป็นอย่างยิ่ง เสมือนเป็นระบบอุปถัมภ์เชิงผลประโยชน์
นอกจากนี้ยังทราบว่า ในระดับรองผู้บัญชาการที่ดํารงตําแหน่ง 2 ปีตามเกณฑ์ ซึ่งมีจํานวน 38 นาย คิดเป็นร้อยละ 45 ของผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และต้องมีสิทธิได้รับการพิจารณาในสัดส่วนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ แต่กลับถูกตัดออก ไม่ได้นําผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด
ข้าพเจ้าตระหนักดีกว่า คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการบริหารงานบุคคลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม เพื่อให้ข้าราชการตํารวจมีความภาคภูมิใจ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม หากการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้ และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ย่อมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่มุ่งมั่นสร้างผลงานที่มีคุณค่า ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีกําลังพลที่มีคุณภาพและความสามารถ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ในทางกลับกัน หากพิจารณาเพียงระบบอาวุโสหรือระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเป็นหลักเพียงอย่างเดียว โดยละเลยความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ย่อมจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานหมดขวัญกําลังใจในการทํางาน ซึ่งในระยะยาวอาจปั่นทอนประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร และทําให้เจตนารมณ์ในการปฏิรูปตํารวจไม่สัมฤทธิ์ผลได้
หนังสือขอความเป็นธรรมฉบับนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการร้องขอในนามส่วนตัว แต่เป็นการยื่นเรื่องที่ตั้งอยู่บนหลักการอันชอบธรรม เพื่อปกป้องเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และส่งเสริมระบบคุณธรรมที่ถูกบัญญัติไว้ จึงขอให้คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) โปรดพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กฎ ระเบียบและคําสั่งที่กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างเคร่งครัด โดยให้โอกาสข้าราชการตํารวจทุกนายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน และสังคม ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดแจ้ง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อันจะส่งเสริมขวัญกําลังใจและประสิทธิภาพการทํางานขององค์กรตํารวจโดยรวมต่อไป"