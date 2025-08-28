"ภูมิธรรม" ถึง สตช. ถกจัดโผนายสีกากี เรียกผบ.ตร.คุยนอกรอบร่วม 2 ชม. คาดปม "รองเต่า" แห่ร้องหลายหน่วยงาน

"ภูมิธรรม" ถึง สตช. เตรียมประชุมก.ตร. ถกจัดโผนายพลสีกากี เรียกผบ.ตร.คุยนอกรอบร่วม 2 ชม. ถกเครียด เชื่อปมเหตุ "รองเต่า" แห่ร้องหลายหน่วยงานไม่ได้รับความเป็นธรรม
วันนี้ (28 ส.ค.) เมื่อเวลา 14.50 น. ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรีไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เป็นประธานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 7/2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุม 5 วาระ ประกอบด้วย วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 6/2568 วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เรื่องที่ 1 รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.สืบสวนสอบสวน ที่ ก.ตร. มอบหมายให้ทำการแทน เรื่องที่ 2 รายงานผลตามมติ ก.ตร.ครั้งที่ 5/2568 เรื่องที่ 3 ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ตร.
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เรื่องที่ 1 การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เรื่องที่ 2 การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการดำรวจ เรื่องที่ 3 การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.68) กรณีพิเศษ (นอกเหนือโควตาปกติ) ในโควตา กอ.รมน. ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนในระดับ ส.6 ขึ้นไป และวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
สำหรับตำแหน่งที่ว่าง รอง ผบ.ตร. 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. 7 ตำแหน่ง ผบช. 16 ตำแหน่ง รองผบช. 40 ตำแหน่ง และ ผบก. 71 ตำแหน่ง
รวม 136 ตำแหน่ง
สำหรับบรรยากาศก่อนการประชุม นายภูมิธรรม เดินทางมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่เวลา 14.50 น. โดยมีการหารือกับ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร ) ที่ห้องรับรอง เป็นเวลามากกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนจะเริ่มประชุม ก.ตร. ซึ่งคาดว่ามีการหารือประเด็นที่ พล.ต.ท.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) ยื่นหนังสือร้องเรียน ประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจประจำปี 2569 เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม ถึงหลายหน่วยงาน
ทั้งนี้ช่วงประมาณ 16.45 น. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสายตรงของ พล.ต.ท.จรูญเกียรติ ได้ปรากฎบริเวณสถานที่ประชุมโดยมีการพูดคุยกับ ก.ตร.
ต่อมาเวลา 17.20 น. นายภูมิธรรม ได้เดินเข้าห้องประชุม พร้อมกล่าวเปิดการประชุม โดยคาดว่าจะใช้เวลาประชุมเป็นเวลานาน เนื่องจากต้องพิจารณาแต่งตั้งร่วม 200 ตำแหน่ง