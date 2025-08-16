ผบ.ตร.ถกบอร์ดกลั่นกรองจัดโผนายพลสีกากีดัน "สำราญ-อิทธิพล" ขึ้นรอง ผบ.ตร. "ณัฐศักดิ์" ตัวเต็ง ผบช.ก.คนใหม่

ผบ.ตร.นัดบอร์ดเล็ก 17 ส.ค.นี้ ถกกลั่นกรองแต่งตั้งระดับ "รอง ผบ.ตร. ถึง ผบก." วาระประปี 2568 ก่อนชงรายชื่อเข้าก.ตร.ชุดใหญ่ ดัน "สำราญ-อิทธิพล" ขึ้นรอง ผบ.ตร. "ณัฐศักดิ์" ตัวเต็ง ผบช.ก.คนใหม่
วันนี้ (16 ส.ค.) มีรายงานว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.จะเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ตร. หรือ “บอร์ดกลั่นกรอง” พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองผบ.ตร.-ผบก. ทั่วประเทศ ในเวลา 09.00 น.วันที่ 17 สิงหาคม นี้ โดยมีคำสั่งให้ ผบช.ทุกหน่วยร่วมชี้แจงบัญชีผู้เหมาะสมที่แต่ละกองบัญชาการเสนอขึ้นมา
สำหรับรองผบ.ตร.ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง พิจารณาแต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโดยให้เลื่อน พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้นเป็น รองผบ.ตร. และพล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง จตช. เป็น จเรตำรวจแห่งชาติ
ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. ว่าง 7 ตำแหน่งพิจารณาแต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโส ดังนี้ 1.พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8 2.พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. 3.พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7 4.พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผบช.สง.ก.ตร. 5.พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผบช.ส. 6.พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.ภ.2 และ7.พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท.
ระดับ ผบช. ว่าง 16 ตำแหน่ง โดยจะแต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโสร้อยละ 50 ได้แก่ 1.พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9 2.พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2 3.พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ รอง ผบช.ส.
4.พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รอง ผบช.ภ.1
5.พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รอง ผบช.ก.
6.พล ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา รอง ผบช.ภ.7
7.พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท
8.พล.ต.ต.หัสชัย เรืองมาลัย รอง ผบช.สพฐ.ตร.
นอกจากนี้คาดว่าจะมีการแต่งตั้งพล.ต.ท.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบช.สยศ.ตร. โยกเป็น ผบช.ตชด. พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 โยกเป็นผบช.สอท. พล.ต.ท.ศักดิ์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. เป็น ผบช.ภ.8 พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. เป็น ผบช.ก. พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบช.ก.ขยับขึ้น ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รองผบช.สกพ. เป็น ผบช.รร.นรต.
ส่วนตำแหน่งสำคัญ อาทิ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ปส. อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 อยู่ที่เดิม