บุกรวบแก๊งเวียดนามเทาเป็นนายหน้าจัดหาบัญชีม้า คาห้างดังกลางกรุง

ตร.ไซเบอร์บุกห้างดังย่านลาดพร้าว จับกุมแก๊งชาวเวียดนามเทา เป็นนายหน้าจัดหาคนมาเปิดบัญชีม้า
วันนี้ (16 ส.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการต่างชาติ หลังจับกุมกลุ่มชาวเวียดนามพร้อมเครือข่ายคนไทยรวม 10 ราย ในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากตำรวจไซเบอร์ได้รับเบาะแสว่า มีกลุ่มชาวเวียดนามจำนวนมาก ว่าจ้างคนไทยเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อนำไปใช้เป็นบัญชีม้ารับโอนเงินจากการหลอกลวงออนไลน์ โดยมีนายหน้าคนไทยเป็นตัวกลาง และจ่ายค่าตอบแทนบัญชีละ 3,000-5,000 บาท เมื่อเงินเข้าบัญชีแล้วจะรีบถอนออกมาเป็นเงินสด ส่งต่อให้ชาวเวียดนามที่คอยควบคุมอยู่เบื้องหลัง
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการนัดพบระหว่างกลุ่มชาวเวียดนามและนายหน้าบัญชีม้า ที่ศูนย์อาหารชั้น G ห้างดังย่านลาดพร้าว จึงนำกำลังวางแผนสะกดรอยและเข้าจับกุม เมื่อเป้าหมายเคลื่อนไปถอนเงินสดที่ธนาคารและตู้ ATM พบว่าเจ้าของบัญชีม้านำเงินสดส่งต่อให้ชาวเวียดนามที่ทำหน้าที่รวบรวมเงิน
ขณะเจ้าหน้าที่แสดงตัว มีชายชาวเวียดนามรายหนึ่งพยายามหลบหนีพร้อมกระเป๋าสีดำ วิ่งออกไปยังถนนพหลโยธิน จนทำกระเป๋าเงินสดตก เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจในพื้นที่ร่วมสกัดจับได้ ทราบชื่อต่อมาคือ นายเหงียน ซวน ตุ่ง สัญชาติเวียดนาม ภายในกระเป๋าพบเงินสด 400,000 บาท
จากปฏิบัติการนี้ สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 10 ราย แบ่งเป็นชาวเวียดนาม 6 คน (ชาย 5 หญิง 1) นายหน้าคนไทย 2 คน และเจ้าของบัญชีม้า 2 คน ตรวจสอบพบว่า มีผู้เสียหายชาวไทยถูกหลอกลงทุนเทรดทอง และถูกโอนเงินเข้ามายังบัญชีเหล่านี้
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา ร่วมกันเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย กระทำความผิดฐานเป็นอั้งยี่และสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดเป็นซ่องโจร หรือร่วมกันประชุมในที่ประชุมอั้งยี่หรือซ่องโจร เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาเพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน ทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรจะรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่นใด ก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.สอท.1 เพื่อดำเนินคดี พร้อมขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนี
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า การจับกุมครั้งนี้ เป็นการตัดวงจรธุรกิจฟอกเงินของขบวนการต่างชาติที่แฝงตัวในไทย และพบว่า มีผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับแก๊งเวียดนามเทากลุ่มนี้กว่า 30-40 เคสไอดี โดยเชื่อว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายที่อยู่ระหว่างหลบหนี ซึ่งจะมีการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามวิธีการของแก๊งมิจฉาชีพปัจจุบันว่าได้กลับมาใช้วิธีม้าวันเดย์ หรือม้าวันเดียว เพื่อเปลี่ยนหน้าบัญชีม้าไปเรื่อยๆ เลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยใช้วิธีโพสต์หาบัญชีม้าทั้งแบบบุคคลและนิติบุคคลในโลกโซเชียลในกลุ่มเปิดและปิด หรือติดต่อผ่านเครือข่ายที่เคยทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยกัน
จึงอยากฝากเตือนไปยังคนไทยที่เต็มใจเปิดบัญชีม้าว่า หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบมีพยานหลักฐานไปถึงบัญชีม้าเหล่านี้ จะถือว่ามีความผิดในฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ