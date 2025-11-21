ผบ.ตร.ถกมาราธอน 4 ชม.จัดโผนายพลสีกากีนอกวาระ ชง ก.ตร.เคาะ 28 พ.ย.นี้

ผบ.ตร.ถกมาราธอนกว่า 4 ชั่วโมง คัดเลือก “นายพลสีกากีนอกวาระ” ทดแทนตำแหน่งว่างจากเออร์ลี่รีไทร์ เลื่อน "รอง จตช.–ผบช.–รอง ผบช.–ผบก." ตามลำดับอาวุโส ก่อนชงเข้าที่ประชุม ก.ตร. 28 พ.ย. นี้
วันนี้ (21 พ.ย.) เมื่อเวลา 11.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช. ลงมาถึง ผบก. นอกวาระประจำปี ทดแทนพล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองจเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ รองจเรตำรวจ และพล.ต.ต.นิรันดร์ ทองฤทธิ์ ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 หรือ ผบก.ศพฐ.3 ที่เข้าโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล หรือ เออร์ลี่รีไทร์ โดยมีพล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร.และพล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม โดยใช้เวลาประชุมนานกว่า 4 ชั่วโมง
สำหรับตำแหน่งว่าง รอง จตช. 1 ตำแหน่ง ผบช. 1 ตำแหน่ง รองผบช. 2 ตำแหน่ง และผบก. 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งรอง จตช. พิจารณาแต่งตั้งตามลำดับอาวุโส โดยมีการเลื่อน พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผบช.กมค. นรต.47 ขึ้นเป็นรอง จตช.
ระดับผบช.ว่าง 1 ตำแหน่ง พิจารณาจากอาวุโสร้อยละ 50 โดยมีการเลื่อน พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน รอง ผบช.ภ.5 อาวุโสอันดับ 1 ขึ้นเป็นผบช.กมค. ระดับรอง ผบช.ว่าง 2 ตำแหน่ง พล.ต.ต.หญิง กิดานันท์ คมขำ ผบก.ตส.1 อาวุโสอันดับ1 เลื่อนเป็นรองจเรตำรวจ
ระดับผบก. พ.ต.อ.หญิง พิฐชญาณ์ จิรัญญ์โรจน์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ5) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 อาวุโสอันดับ 1 ประเภทสายงานนิติวิทยาศาสตร์ เลื่อนเป็น ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3
สำหรับรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะถูกนำเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ในวันที่ 28 พ.ย.นี้ ต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมมีการอภิปรายทุกตำแหน่ง โดยพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ให้ผบช.ทุกหน่วยมาชี้แจงในแต่ละตำแหน่งที่มีการเสนอขึ้นมาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งเรื่องลำดับอาวุโส ผลงานและประวัติการรับราชการ โดยเฉพาะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ต้องเคยรับราชการในพื้นที่ จึงใช้เวลาพิจารณายาวนานกว่า 4 ชั่วโมง