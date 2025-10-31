xs
xsm
sm
md
lg

จังหวัดนนทบุรีประกอบพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



วันนี้ (31 ตุลาคม 2568)ที่ศาลาการเปรียญวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนที่เครื่องนมัสการกระบะมุกหน้าตู้พระธรรม และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้น คณะสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรมทำนองหลวง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ภายหลังการสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง ประธานและคณะได้ร่วมถวายไทยธรรม พร้อมทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน 4 ผืน แด่พระสงฆ์ในการประกอบพิธีบังสุกุล หลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางสงฆ์ ประธานกรวดน้ำ รับพร ก่อนกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์และถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอันเสร็จพิธี

ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรี ประกอบพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำทุกวันเป็นเวลา 30 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งวันนี้เป็นวันที่หก พร้อมทั้งเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา รักษาศีล ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล ตลอดระยะเวลาตามประกาศไว้ทุกข์อีกด้วย






































จังหวัดนนทบุรีประกอบพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จังหวัดนนทบุรีประกอบพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จังหวัดนนทบุรีประกอบพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จังหวัดนนทบุรีประกอบพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จังหวัดนนทบุรีประกอบพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
+14
กำลังโหลดความคิดเห็น