จังหวัดนนทบุรีประกอบพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (31 ตุลาคม 2568)ที่ศาลาการเปรียญวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนที่เครื่องนมัสการกระบะมุกหน้าตู้พระธรรม และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้น คณะสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรมทำนองหลวง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ภายหลังการสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง ประธานและคณะได้ร่วมถวายไทยธรรม พร้อมทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน 4 ผืน แด่พระสงฆ์ในการประกอบพิธีบังสุกุล หลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางสงฆ์ ประธานกรวดน้ำ รับพร ก่อนกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์และถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอันเสร็จพิธี
ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรี ประกอบพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำทุกวันเป็นเวลา 30 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งวันนี้เป็นวันที่หก พร้อมทั้งเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา รักษาศีล ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล ตลอดระยะเวลาตามประกาศไว้ทุกข์อีกด้วย