รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่กาญจนบุรี รับฟังปัญหาประชาชน – ติดตามโครงการ “คนละครึ่งพลัส”

กาญจนบุรี – “ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ก่อนลงตรวจเยี่ยมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ที่ตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอท่าม่วง
วันนี้( 3 พ.ย.) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายจากนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมและกล่าวมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่
ในการประชุมครั้งนี้ มี พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลตำรวจตรี พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายนพพล สุกิจปาณีนิจ นายอำเภอท่าม่วง กล่าวรายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์และประเด็นปัญหาในพื้นที่ พร้อมเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นและแนวทางแก้ไข
ภายหลังการประชุม นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ โครงการ “คนละครึ่งพลัส” ที่ตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอท่าม่วง เพื่อตรวจเยี่ยมการใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและผลักดันให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่