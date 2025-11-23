สนามบินหาดใหญ่เปิดบริการปกติ แจ้งจุดรถรับส่งฟรี อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) แจ้งว่า ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยผู้โดยสาร และประชาชนทั่วไปที่ต้องการเดินทางเข้า และออกท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีรถบริการของกองบิน 56 และ มฑบ. 42 และแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยรถของกองบิน 56 ให้บริการในเส้นทาง สนามบิน - ห้างไทวัสดุ – สนามบิน จุดรอขึ้นรถบริเวณประตูทางออกอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประตู 7 และบริเวณจุดจอดรถห้างไทวัสดุ (แยกสนามบิน)
ส่วน มฑบ. 42 ให้บริการในเส้นทาง ค่ายเสนาฯ -แยกคอหงส์ -หน้า มอ.( สะพานลอยโลตัส)-Toyota sure แยกปุณกัณฑ์ -สามแยกคลองเรียน -สะพานลอยหน้าแมคโค -แยกคลองหวะ - สนามบินหาดใหญ่ และกลับเส้นทางเดิม รอบแรก ออกจากเสนาฯ เวลา 08. 00 น., รอบสอง ออกจากเสนาฯ เวลา 11.30 น. และรอบสาม ออกจากเสนาฯเวลา 15.00 น. ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการเส้นทางขากลับ สามารถรอขึ้นรถได้ที่หน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขาเข้า หน้าประตูทางเข้าหมายเลข 1 – 2 – 3 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศบภ.มฑบ.42 (ค่ายเสนาณรงค์) ขณะที่แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 บริการส่งผู้โดยสารจากเมืองสงขลาไปสนามบิน เส้นทาง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 (ตรงข้ามโรงเรียนกลับเพชร) - ปั๊ม ปตท. คลองวง สอบถามรายละเอียดรอบการให้บริการ โทร. 074-311091
