สนามบินหาดใหญ่ จัด"อาหาร-น้ำดื่ม"บริการผู้โดยสาร ที่ยังเดินทางออกไม่ได้

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้การช่วยเหลือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ด้านกองบิน 56 และ มทบ.42 ช่วยจัดรถบริการรับ -ส่ง ผู้โดยสาร จากสนามบิน - เซ็นทรัล เฟสติวัล
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ให้การดูแลและช่วยเหลือผู้โดยสาร รวมถึงผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยและได้รับความสะดวกสูงสุด
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ นำโดย นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการรองรับผู้โดยสารภายในอาคารผู้โดยสาร พร้อมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเวลา พร้อมให้บริการอาหาร น้ำดื่ม และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เพื่อรองรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว
สำหรับผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กองบิน 56 และ มทบ.42 ได้จัดรถให้บริการรับส่ง โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยจะมีเส้นทางจาก ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไปยังแยกสนามบินใน และ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
สอบถามขัอมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) หมายเลขโทรศัพท์ 074–227000 , 074-227001-3