UNSC ลงมติหนุนแผนยุติสงครามในกาซาของผู้นำสหรัฐฯ

วันนี้ (18 พ.ย.) คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ลงมติเห็นชอบมติที่ร่างโดยสหรัฐฯ ซึ่งสนับสนุนแผนสันติภาพกาซา 20 ข้อ ของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งกองกำลังรักษาเสถียรภาพระหว่างประเทศ โดยสหรัฐฯ ระบุว่ามีหลายประเทศที่ยังไม่เปิดเผยชื่อ แสดงความพร้อมจะเข้าร่วมกองกำลังสันติภาพนี้
ร่างมติฉบับดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก 13 ประเทศ จากประเทศสมาชิกทั้งหมด 15 ประเทศ โดยไม่มีประเทศใดลงมติคัดค้าน มีเพียงรัสเซียและจีนงดออกเสียง
ด้านกลุ่มฮามาสปฏิเสธการลงมติดังกล่าว ระบุว่า มตินี้ไม่ตอบสนองต่อสิทธิและความต้องการของชาวปาเลสไตน์ และยังบังคับให้มีการปกครองดูแลกาซาโดยนานาชาติซึ่งประชาชนและกลุ่มต่างๆ ในกาซาไม่เห็นชอบ
