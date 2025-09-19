แล้วบอกรักสันติภาพ!สหรัฐฯขวางเป็นรอบที่6 วีโต้มติUNSCเรียกร้องหยุดยิงทันที-ถาวรในกาซา

สหรัฐฯเมื่อวันพฤหัสบดี(18ก.ย.) วีโต้ขัดขวางร่างมติหนึ่งของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ(UNSC) ที่จะเรียกร้องข้อตกลงหยุดยิงในกาซา ในทันที อย่างไม่เงื่อนไขและแบบถาวร และอิสราเอลต้องยกเลิกทุกข้อจำกัดที่กำหนดกับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ป้อนสู่ฉนวนปาเลสไตน์แห่งนี้
ร่างมติที่เขียนโดยสมาชิกไม่ถาวร 10 ชาติ ที่ได้รับการเลือกโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ใน 15 ชาติสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ยังเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันที่อยู่ภายใต้การควบคุมตัวของฮามาสหรือนักรบกลุ่มอื่นๆ ในทันที อย่างมีเกียรติและไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งนี้ร่างมติดังกล่าวได้คะแนนโหวตสนับสนุนถึง 14 เสียง แต่มันเป็นครั้งที่ 6 ที่สหรัฐฯใช้สิทธิ์วีโต้ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในเรื่องเกี่ยวกับสงครามที่ยืดเยื้อมานานเกือบ 2 ปี ระหว่างอิสราเอลกับพวกนักรบปาเลสไตน์ฮามาส
"ความอดอยากเป็นที่ยืนยันได้ในกาซา มันไม่ใช่การคาดการณ์ ไม่ใช่การป่าวประเทศ แต่มันเป็นที่ยืนยันแล้ว" คริสเตียน มาร์คุส ลาสเซน เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำสหประชาชาติบอกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนหน้าการลงมติ
"ขณะเดียวกัน อิสราเอลยังคงขยายปฏิบัติการทางทหารในกาซา ซิตี ก่อความทุกข์ทรมานแก่พลเมืองหนักหน่วงขึ้นไปอีก ผลก็คือมันคือสถานการณ์แห่งหายนะ ความล้มเหลวด้านมนุษยธรรมและในความเป็นมนุษย์ บีบบังคับให้เราต้องดำเนินการในวันนี้" เธอกล่าว
จากข้อสรุปขององค์กรเฝ้าระวังความหิวโหยระดับโลกเมื่อเดือนที่แล้ว ยืนยันอย่างเป็นทางการว่ากาซา ซิตีและพื้นที่โดยรอบ กำลังประสบความทุกข์ทรมานจากความอดอยาก และมีความเป็นไปได้ว่ามันจะแผ่ลามไปในวงกว้างมากขึ้นด้วย
ปกติแล้วสหรัฐฯมักปกป้องพันธมิตรอิสราเอล ณ เวทีสหประชาชาติ แต่ในสัปดาห์ที่แล้ว พวกเขาเคลื่อนไหวที่ไม่พบเห็นบ่อยครั้งนัก ในการสนับสนุนมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ประณามปฏิบัติการโจมตีในกาตาร์เมื่อไม่นานที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในเนื้อหาของร่างมติดังกล่าวไม่ได้เอ่ยชื่ออิสราเอลในฐานะผู้อยู่เบื้องหลัง
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึงความคับข้องใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ต่อการโจมตีตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล อย่างไรก็ตามการที่อเมริกาวีโต้มติในวันพฤหัสบดี(18ก.ย.) แสดงให้เห็นว่าเพียงแค่ราวๆ 1 สัปดาห์ต่อมา เป็นอีกครั้งที่ วอชิงตัน มอบการปกป้องทางการทูตอย่างแข็งขันแก่อิสราเอล
"ฮามาสคือผู้รับผิดชอบสำหรับเป็นคนเริ่มและลากยาวสงครามนี้ อิสราเอลยอมรับข้อเสนอเงื่อนไขต่างๆที่จะยุติสงคราม แต่ฮามาสยังคงปฏิเสธมัน สงครามอาจจบลงในวันนี้ ถ้าฮามาสปล่อยตัวประกันและวางอาวุธ" มอร์แกน ออร์ทากัส ผู้แทนทูตสหรัฐฯบอกกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนการลงมติ
แดนนี ดานอน เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติบอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดี(18ก.ย.) ว่าอิสราเอลไม่พอใจกับถ้อยแถลงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต่อกรณีโจมตีกาตาร์ "อย่างไรก็ตามผมคิดว่าในภาพรวม ระดับความร่วมมือกับสหรัฐฯนั้นสูงมาก ซึ่งเราโอเคกับเรื่องนี้"
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 ฮามาสบุกโจมตีสายฟ้าแลบเล่นงานอิสราเอล สังหารผู้คนไป 1,200 ราย ส่วนใหญ่เป็นพลเรือนและจับตัวประกันไปอีกราวๆ 250 คน โหมกระพือสงครามแก้แค้นของอิสราเอลในกาซา ซึ่งสังหารผู้คนในฉนวนแห่งนี้ แล้วมากกว่า 64,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน
(ที่มา:รอยเตอร์)