รมว.กต.ติง "แจ๊ค แปปโฮ" เที่ยวญี่ปุ่นต้องเคารพธรรมเนียมปฏิบัติ หวั่นกระทบภาพลักษณ์ไทย

กรณี นายจาตุรงค์ พาโพธิ์ หรือ แจ๊ค แปปโฮ ยูทูปเบอร์ชาวไทย อัดคลิปถอดเสื้อ เต้นบนรถในที่สาธารณะ ประเทศญี่ปุ่น จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรียกร้องให้ทางการไทยดำเนินการกับกรณีที่เกิดขึ้นนั้น
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า การไปท่องเที่ยวต้องเคารพกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศนั้น บางอย่างเราต้องรู้ว่าสังคมเขาเป็นอย่างไร ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นสังคมที่มีระเบียบ เพราะฉะนั้นต้องมีความระมัดระวัง การไปแสดงออกแบบนั้นกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทย และเราไม่อยากให้กระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย
ส่วนที่โซเชียลมีเดียออกมาถล่มสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมเรียกร้องให้เพิกถอดพาสปอร์ต แจ๊ค แปบโฮ นั้น นายสีหศักดิ์ ระบุว่า น่าจะเป็นเรื่องของตัวเขาเอง เข้าใจว่าทางการของประเทศญี่ปุ่นต้องมีการดำเนินการตามกฏหมาย
