"สีหศักดิ์" ติง "แจ็กแปปโฮ" แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม กระทบภาพลักษณ์คนไทย เชื่อญี่ปุ่นมีมาตรการทางกฎหมาย

รมว.กต.ติง "แจ็กแปปโฮ" อินฟลูฯ ไทย แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่ญี่ปุ่น หวั่นส่งผลเสียกระทบภาพลักษณ์ นักท่องเที่ยวไทย เชื่อทางญี่ปุ่นมีมาตรการทางกฎหมาย
วันที่ 18 พ.ย.68 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายจาตุรงค์ พาโพธิ์ หรือ แจ็กแปปโฮ อินฟลูเอนเซอร์ชาวไทย ที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ประเทศญี่ปุ่น ว่า เมื่อเดินทางไปยังประเทศใด ก็ต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมของประเทศนั้นๆ และเป็นที่ทราบกันดีว่าสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่มีระเบียบ จึงต้องควรระมัดระวัง และการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวส่งกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทย และไม่อยากให้กระทบการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย
ส่วนที่มีการเรียกร้องผ่านสถานทูตให้ถอนพาสปอร์ตของอินฟลูฯ รายดังกล่าวเป็นการถาวรนั้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เข้าใจว่าทางการญี่ปุ่นจะมีการดำเนินการตามกฎหมาย