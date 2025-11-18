งามหน้า!อินฟลูฯดังในกัมพูชาบอกไทยนั่งไม่ติด หลัง'แจ็กแปปโฮ'ก่อเรื่องฉาวที่ญี่ปุ่น

อดีตทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ ที่ผันตัวมาเป็นอินฟลูเอ็นเซอร์คนดังในกัมพูชา ระบุสื่อเวลานี้สื่อมวลชนไทยกำลังอยู่ในโหมดพยายามควบคุมความเสียหาย หลังจากอินฟลูเอ็นเซอร์รายหนึ่งก่อพฤติกรรมที่ไม่สมควร ระหว่างอยู่ในญี่ปุ่น จนโหมกระพือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง
“Jacob in Cambodia” อดีตทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ ที่ผันตัวมาเป็นอินฟลูฯ คนดังในกัมพูชาเพราะชื่นชอบในวิถีชีวิตคนเขมร โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ หลัง จาตุรงค์ พาโพธิ์ หรือ แจ็กแปปโฮ อินฟลูเอ็นเซอร์ชาวไทย โพสต์วิดีโอถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถตู้ที่จอดอยู่บริเวณด้านหน้าร้านสะดวกซื้อสาขาดังของลอว์สัน ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ในเมืองฟุจิกะวะงุชิโกะ ของญี่ปุ่น
อินฟลูเอ็นเซอร์คนดังในกัมพูชารายนี้ ระบุว่าบรรดาสำนักข่าวญี่ปุ่นและสื่อมวลชนไทยรายงานว่าคลิปดังกล่าวโหมกระพือเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการไม่เคารพกฎระเบียบท้องถิ่น ในช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นกำลังหาทางจัดการกับปัญหา "นักท่องเที่ยวล้นเมือง( Overtourism)
Jacob in Cambodia ระบุว่าสื่อมวลชนไทยอย่าง Thai Enquirer ถึงขั้นต้องเผยแพร่คำขอโทษถึงประชาชนชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยว ในขณะที่อินฟลูเอ็นเซอร์หลายคนในไทย เรียกร้องให้พวกนักสร้างคอนเทนต์ทั้งหลาย แสดงความยับยั้งชั่งใจยามอยู่ตามสถานที่อ่อนไหวต่างๆ
ในโพสต์ของ Jacob in Cambodia ได้มีคนไทยเข้ามาชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคน ซึ่งทั้งหมดล้วนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของ แจ็กแปปโฮ "เราสั่งคำร้องไปยังสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย ให้แบนชายคนนี้จากการเดินทางเข้าญี่ปุ่นเป็นการถาวรและขอโทษอย่างเป็นทางการ ดังนั้นอย่ากังวลเรื่องของเรามากนักเลย Jacob" ผู้ใช้นามว่า Didi เขียน
ส่วนอีกคนใช้ชื่อว่า Ruth ระบุว่า "เราคนไทยรู้สึกอับอายอย่างมากและอยากขอโทษด้วยความจริงใจต่อญี่ปุ่น สำรหับพฤติกรรมขาดความเคารพของเขา เรากำลังเรียกร้องให้จับกุมบุคคลรายนี้ ผู้ซึ่งนำพาความอับอายมาสู้เรา มีการยื่นแจ้งความกับตำรวจในญี่ปุ่น ตอนนี้ขึ้นอยู่กับตำรวจญี่ปุ่นแล้ว ในการจับกุมตัวเขา"
อย่างไรก็ตามมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายคน ใช้โอกาสนี้เหน็บแนมคนไทย ในโพสต์ของ Jacob in Cambodia ในหนึ่งรวมถึงผู้ใช้นามว่า s.Loc ที่ติดธงชาติกัมพูชาและสหรัฐฯ เขียนว่า "คลาสติกมาก ในทุกวันนี้ ทุกๆคนในไทย เมายากันหมดแล้วหรือ?" ขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้ชาวญี่ปุ่น เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วย โดยบอกว่า "ฉันคิดว่ามันเป็นอาการป่วยทางจิต กรุณาพาเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลไทย แต่ฉันขอโทษด้วย ถ้าสิ่งนี้สะท้อนถึงค่านิยมดั้งเดิมของการเล่นตลกในไทย"
