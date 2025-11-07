กทม.อำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำวันในส่วนของกรุงเทพมหานคร ในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สถิติผู้เข้าถวายสักการะ: มีประชาชนที่ผ่านประตูมณีนพรัตน์เพื่อเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันนี้ รวมทั้งสิ้น 2,723 คน จำนวนสะสมตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. – 7 พ.ย. 68 รวม 35,143 คน
ด้านบริการอำนวยความสะดวก : กทม.ได้จัดเต็นท์พักคอยและเก้าอี้นั่งพัก จัดเตรียมวีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งวันนี้มีผู้ใช้บริการรวม 51 คน โดยในขณะนี้ กทม. จัดรถวีลแชร์ไว้ รวมทั้งสิ้น 73 คัน ซึ่งจะกระจายไปอยูในอุโมงค์แต่ละช่วง โดยบริการส่งต่อกันเป็นช่วงๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ศอ.จอส.พระราชทาน กทม. จัดกำลังจิตอาสาพระราชทานเขตราชเทวี จำนวน 36 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยในการประกอบอาหารพระราชทานและบรรจุอาหารใส่กล่อง พร้อมจัดเรียงน้ำดื่ม ณ จุดแจกจ่ายอาหารพระราชทาน บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
สำหรับการจัดรถกอล์ฟไฟฟ้าบริการรับส่งผู้สูงอายุ บริเวณถนนผ่านกลางสนามหลวง ในวันนี้ (ณ เวลา 16.00 น.) มีผู้ใช้บริการ จำนวน 403 คน รวมจำนวนผู้ใช้รถกอล์ฟไฟฟ้าสะสม 2,577 คน จำนวนเจ้าหน้าที่ให้บริการ 153 คน นอกจากนี้ กทม.จัดเจ้าหน้าที่กองโรงงานช่างกลตรวจสอบสภาพและระบบการใช้งานของรถกอล์ฟทุกคัน สัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง
ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม : จัดบริการสุขาสำหรับผู้พิการและรถสุขาเคลื่อนที่ 14 คัน ตู้สุขาบริการผู้สูงอายุ 10 ตู้ จัดจุดทิ้งขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุด 12 จุดให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะ ในวันนี้ปริมาณมูลฝอยโดยรวมที่จัดเก็บได้ 224 กิโลกรัม แบ่งเป็น มูลฝอยทั่วไป 62 กิโลกรัม มูลฝอยรีไซเคิล 101 กิโลกรัม และมูลฝอยเศษอาหาร 61 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ เวลา 16.00 น.) นอกจากนี้จัดเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการประดับต้นไม้และปูหญ้ารอบโคนต้นมะขาม
ด้านบริการให้ยืมเครื่องแต่งกาย : จัดจุดยืมผ้าถุงและกางเกง บริเวณอุโมงค์หน้าพระลาน วันนี้มีประชาชนใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 220 คน แบ่งเป็น ชาวไทย 212 คน ชาวต่างชาติ 8 คน โดยใช้บริการยืมผ้าถุง 213 คน ยืมกางเกง 7 คน ในส่วนของผ้าถุงและกางเกงที่ให้ยืม ได้ดำเนินการซักรีดทำความสะอาดทุกครั้ง ก่อนจะนำมาให้ประชาชนยืมไปใช้ใหม่
ด้านบริการทางการแพทย์และพยาบาล : จัดจุดบริการทางการแพทย์ 12 จุด ได้แก่ บริเวณอุโมงค์พระลาน 2 จุด เต็นท์พักคอย (สนามหลวง) 2 จุด จุดพักคอยฝั่งธรรมศาสตร์ 1 จุด จุดโรงครัวพระราชทาน 1 จุด เมธาวลัย 1 จุด พระแม่ธรณีบีบมวยผม 1 จุด สน.พระราชวัง 1 จุด สน.สำราญราษฎร์ 1 จุด สน.นางเลิ้ง 1 จุด และถนนหับเผย 1 จุด พร้อมทีมแพทย์-พยาบาลตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพประชาชนตลอดวัน มีผู้รับบริการทางการแพทย์รวมทั้งสิ้น 337 คน (ไม่มีการนำส่งโรงพยาบาล ได้แจกยาดม 13 คน ที่เหลือมีอาการทั่วไป เช่น เป็นลม ปวดศีรษะ บาดเจ็บ ฯลฯ
ด้านความปลอดภัย : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดพื้นที่ร่วมกับตำรวจ ติดตั้งกล้อง CCTV และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยบริเวณประตูทางเข้า-ออกต่าง ๆ ป้องกันมิให้เกิดความสับสน เพื่อเตรียมพื้นที่ไว้รองรับประชาชนที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น ณ บริเวณท้องสนามหลวงอีกด้วย นอกจากนี้ได้เตรียมรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ใกล้เคียง ตั้งวางถังดับเพลิงบริเวณสถานที่ประกอบอาหาร ตรวจถังดับเพลิง และจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาหารภายในโรงครัวพระราชทาน เกี่ยวกับการใช้ก๊าซหุงต้มและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย รวมถึงวิธีการใช้ถังดับเพลิงเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น
ด้านสุขาภิบาล : กทม. ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามการสุขาภิบาลอาหาร สุขลักษณะของการประกอบปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเจิ่งนองพื้นและคอกต้นไม้ ป้องกันต้นไม้โดยรอบสนามหลวงได้รับความเสียหายจากการได้รับน้ำมากเกินไป รวมถึงแนะนำให้ล้างภาชนะต่าง ๆ ในจุดที่กำหนด ซึ่ง กทม. จะมีการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดก่อนทิ้ง ป้องกันท่อระบายน้ำอุดตันและส่งกลิ่นรบกวน พร้อมติดตามการติดตั้งอ่างล้างจานและบ่อดักไขมัน และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องบริหารจัดการพื้นที่การตั้งวางโรงครัวให้อยู่ในแนวเดียวกัน
ด้านการประชาสัมพันธ์ : กทม. โดย สำนักงานการต่างประเทศ และ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมปฏิบัติงานให้ข้อมูลและบริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่สื่อสารและล่ามอาสาภาษาต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรกรณีรถเสียหรือจอดกีดขวางที่บริเวณลานจอดรถที่สนามหลวงและเส้นทางเสด็จฯ
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ดังนี้ 1.ป้ายเต็นท์รับประทานอาหาร 1 ป้าย
2.ป้ายจุดพักคอยเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ 1 ป้าย
3.ป้ายจุดพักคอยเพื่อรับประทานอาหาร 1 ป้าย
4.ป้ายจุดพักคอยผู้รับบริการอาหาร 1 ป้าย
5.ป้าย โลโก้ กทม.10 ป้าย
6.ป้ายจุดยืม คืน เครื่องแต่งกาย 2 ภาษา จำนวน 2 ป้าย
7.ป้ายศูนย์ข้อมูล 1818 จำนวน 3 ป้าย
8.ป้ายบอกทางจุดรับอาหารพระราชทาน 3 ป้าย
9.ป้ายบอกทางจุดพักคอย 3 ป้าย
นอกจากนี้ได้ออกแบบและเผยแพร่ infographic ประชาสัมพันธ์แจ้งช่วงเวลาเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ และคำแนะนำการแต่งกาย