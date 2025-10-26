ในหลวงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ปชช.เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ทุกวันตั้งแต่ 27 ต.ค.-เปิดให้เฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ เริ่ม 9 พ.ย.

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ประกาศ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทุกวัน ตั้งแต่ 27 ต.ค. และเปิดให้เฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตฯ เริ่ม 9 พ.ย. และให้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
วันที่ 26 ต.ค. 2568 สำนักพระราชวังเผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความว่า
ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้
1.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน เวลา 08.30 น.- 16.00น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2568 ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
2. พระราชทานพระบราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุลิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ทุกวัน เวลา 09.00 น. - 21.00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2568
3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล คณะองคมนตรี คณะรัฐบาล คณะบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระระราชกุศลครบ 100 วัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน