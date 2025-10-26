พสกนิกรชาวโคราชร่วมลงนามถวายความอาลัยและถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- พสกนิกรชาวโคราชแต่งกายไว้ทุกข์ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และลงนามถวายความอาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
วันนี้ ( 26 ต.ค.68) จังหวัดนครราชสีมาได้เปิดให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วม ลงนามถวายความอาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยบรรยากาศตลอดทั้งวันได้พสินิกรชาวโคราชและข้าราชการต่างแต่งกายชุดสีดำไว้ทุกข์ทยอยเดินทางเข้ามาร่วมพิธีอย่างต่อเนื่อง
คุณยายเล็ก กราบกลาง อายุ 76 ปี ชาวจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า วันนี้ตนขับรถจักรยานยนต์เพื่อมาเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัย ซึ่งตนรัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยคนเคยเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เสด็จมายังจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับในหลวงรัชการที่ ๙ ในปี 2507 ซึ่งตอนนั้นตนอายุประมาณ 15 ปี ซึ่งตนยังจำได้ดีและมีความปลื้มปีติจนน้ำตาไหล มาวันนี้ที่พระองค์ท่านไม่อยู่ตนก็รำลึกถึง พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มารับพระองค์ท่านไปแล้ว
ทั้งนี้ พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ นั้นเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ที่ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา