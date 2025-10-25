สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
วันนี้ (25 ต.ค.) สำนักพระราชวัง เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใจความว่า
ด้วยสำนักพระราชวัง จะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกา ๓๐ นาที ถึงเวลา ๑๒ นาฬิกา
สำนักพระราชวัง
๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘