สำนักพระราชวัง แจ้งปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. - 8 พ.ย. 68
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ หน่วยราชการในพระองค์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักพระราชวัง ขอแจ้งปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2568 เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
