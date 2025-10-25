xs
xsm
sm
md
lg

ราชบัณฑิตยสภาชี้แจงแนวทางใช้ราชาศัพท์ “เสด็จสู่สวรรคาลัย” อย่างถูกต้อง หลังสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ราชบัณฑิตยสภาชี้ชัด! ใช้ราชาศัพท์แสดงความอาลัย "สมเด็จพระพันปีหลวง" ต้องไม่ใช้คำว่า "ส่ง" ย้ำคำที่ถูกต้องคือ “เสด็จสู่สวรรคาลัย” พร้อมแจงหลักการใช้อย่างละเอียด เผยความหมายแท้จริงสื่อถึงการเสด็จสู่ที่ประทับในสวรรค์ด้วยพระองค์เอง และวิธีการลงนาม "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้เหมาะสม

จากกรณีที่สำนักพระราชวังได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวาย มีกำหนด 1 ปี นั้น

ล่าสุดวันนี้ (25 ต.ค.) สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ชี้แจงแนวทางการใช้ราชาศัพท์และถ้อยคำเพื่อแสดงความอาลัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยอ้างอิงหลักการที่เคยชี้แจงไว้เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในคราวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต
ใจความสำคัญของการชี้แจงเน้นย้ำให้ละการใช้คำว่า "ส่ง" และควรใช้ถ้อยคำว่า “เสด็จสู่สวรรคาลัย” หรือ “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” เพื่อให้ถูกต้องตามหลักราชาศัพท์ และถ้อยคำมีความงดงามสมพระเกียรติยศ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้อธิบายความหมายของคำว่า “สวรรคาลัย” ว่าไม่ได้หมายถึงการส่งเสด็จไปสู่สวรรค์จากการแปลตรงตามรูปศัพท์ แต่มาจากคำว่า “สวรรค” (โลกของเทวดา, เมืองฟ้า) และ “อาลัย” (ที่อยู่, ที่พัก) ดังนั้น วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย” จึงสื่อความหมายว่า (พระองค์) เสด็จสู่ที่อยู่ในสวรรค์ หรือเสด็จสู่สรวงสวรรค์

คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การใช้ราชาศัพท์แห่งราชบัณฑิตยสถาน เช่น พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี, ศาสตราจารย์พิเศษ จำนง ทองประเสริฐ และอาจารย์จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า การใช้คำว่า “เสด็จสู่สวรรคาลัย” โดยไม่มีคำว่า "ส่ง" จะสื่อถึงการที่พระองค์ทรงมีบุญญาบารมีที่จะเสด็จไปสู่สรวงสวรรค์ด้วยพระองค์เอง ทำให้ถ้อยคำดูสวยงามและสื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภายังได้ชี้แจงหลักการใช้คำว่า “ข้าพระพุทธเจ้า” ในการลงนามแสดงความอาลัย โดยระบุว่า ให้ระบุชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงาน หลังคำว่า “ข้าพระพุทธเจ้า” อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น "ข้าพระพุทธเจ้า นายจงรัก ภักดี" หรือ "ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท..."






ราชบัณฑิตยสภาชี้แจงแนวทางใช้ราชาศัพท์ “เสด็จสู่สวรรคาลัย” อย่างถูกต้อง หลังสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคต
ราชบัณฑิตยสภาชี้แจงแนวทางใช้ราชาศัพท์ “เสด็จสู่สวรรคาลัย” อย่างถูกต้อง หลังสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคต
ราชบัณฑิตยสภาชี้แจงแนวทางใช้ราชาศัพท์ “เสด็จสู่สวรรคาลัย” อย่างถูกต้อง หลังสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคต
ราชบัณฑิตยสภาชี้แจงแนวทางใช้ราชาศัพท์ “เสด็จสู่สวรรคาลัย” อย่างถูกต้อง หลังสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคต
กำลังโหลดความคิดเห็น