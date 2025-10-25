“นฤมล”โพสต์ภาพรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์"สมเด็จพระพันปีหลวง"รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

วันนี้( 25 ต.ค.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าพรรคกล้าธรรม(กธ.) ได้โพสต์ภาพในอดีตขณะเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมข้อความระบุว่า“น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”
โดยโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของ ศ.ดร.นฤมล ภายหลังจากที่สำนักพระราชวังออกประกาศเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ซึ่งสร้างความโศกเศร้าอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ