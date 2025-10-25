“อาร์ต พศุตม์” ประกาศรวมพลจิตอาสา ขับรถรับส่งประชาชน เริ่มวันพรุ่งนี้ !

ภายหลังจาก สำนักพระราชวัง ออกประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๙๓ เมื่อเวลา ๒๑.๒๑ น. ของวันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ต่อมา รัฐบาล เปิดให้ประชาชนถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
ด้าน “อาร์ต พศุตม์ บานแย้ม” พระเอกจิตอาสา ได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก-อินสตาแกรมส่วนตัว รวมพลจิตอาสารับส่งประชาชนในวันพรุ่งนี้ (26 ตุลาคม 2568) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะไปถวายน้ำสรงพระบรมศพ โดยมีจุดให้บริการบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์