กทม. เตรียมพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าสักการะบระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(27 ต.ค. 68) นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุลิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ทุกวัน เวลา 19.00 – 21.00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล คณะองคมนตรี คณะรัฐบาล คณะบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน
ในการนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมการต่าง ๆ ในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง อาทิ การตั้งเต็นท์พักคอย การจัดจุดประชาสัมพันธ์ข้อมูล จุดแจกจ่ายน้ำดื่มและอาหาร จุดดูแลความปลอดภัย จุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้เจ็บป่วย รถสุขาเคลื่อนที่ จัดการจราจร จัดรถ Shuttle Bus รับ-ส่ง
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการสนับสนุนน้ำประปา และรถสุขาติดตั้ง ด้วยการติดตั้งถังประปา ขนาด 1,000 ลิตร บริเวณโรงครัวพระราชทาน จำนวน 12 ใบ และบริเวณโรงครัวบ้านอิ่มใจ 4 ใบ รวม 16 ใบ ตั้งตู้สุขาลากจูง ภายในพระบรมมหาราชวัง จำนวน 2 ตู้ ติดตั้งรถสุขาเคลื่อนที่ ภายในและพื้นที่รอบสนามหลวง จำนวน 9 คัน ประกอบด้วย ฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุ 4 คัน จุดหับเผย จำนวน 2 คัน จุดพระแม่ธรณี 3 คัน รถสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 คัน รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 คัน รถบรรทุกน้ำเติมน้ำในรถสุขา จำนวน 2 คัน รวมถึงมีการจัดรถน้ำดื่ม จำนวน 2 คัน บริเวณเต็นท์พักคอย ด้านฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดรถช่างซ่อมบำรุง 1 คัน และเจ้าหน้าที่ รวม 50 คน สแตนด์บายเตรียมพร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้วย
นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 27 – 30 ต.ค. 68 กรุงเทพมหานครได้จัดทีมปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ได้แก่ อุโมงค์หน้าพระลาน บริเวณโรงครัวพระราชทาน และจุดพักคอยประชาชนกรุงเทพมหานคร โดยทีมปฐมพยาบาลเคลื่อนที่แต่ละทีมประกอบด้วย พยาบาล 2 คน พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ยาพื้นฐาน ชุดทำแผล ยาดมแอมโมเนีย ยาดมโปร่งฟ้า ผ้าเผ็น เครื่อง AED เคลื่อนที่เล็ก ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนเสร็จสิ้นภารกิจ
สำหรับประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้ปฏิบัติด้วยความจงรักภักดี ถูกต้อง เรียบร้อย และสมพระเกียรติสูงสุด