กทม.เตรียมพร้อมรับ ปชช.เข้าถวายบังคมพระบรมศพ 9 พ.ย. แนะเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเตรียมการรองรับประชาชนที่จะเข้ามาถวายบังคมพระบรมศพในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ ว่า การเตรียมงานของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันแรกถือว่าได้มีการรองรับการเดินทางมาสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งเรื่องที่พักรับรอง ห้องน้ำ และในจุดพักคอยที่จัดเตรียมไว้ สามารถรองรับประชาชนจำนวน 3,000 คน และหลังจากนั้นจะมีการขยับจุดพักคอยมายังอุโมงค์ก่อนเข้าพระบรมมหาราชวังที่สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 2,000 คน และยังมีห้องน้ำจำนวนหนึ่งเอาไว้คอยอำนวยความสะดวกด้วย
นอกจากนี้ ยังเตรียมการไว้สำหรับรองรับประชาชนในวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมาก รวมถึงมีจุดบริการนักท่องเที่ยวที่อาจจะแยกพื้นที่กับทางอุโมงค์หน้าพระลาน
นายไทวุฒิ กล่าวต่อว่า กทม. มีแนวทางจากเมื่อปี 2559 ซึ่งหลายคนในทีมก็ได้ปฏิบัติงานในงานพระราชพิธีครั้งนั้นด้วย ส่วนการจัดการกับกลุ่มนักท่องเที่ยวอาจจะมีการจัดการให้อยู่บริเวณพื้นที่กระทรวงกลาโหม และวันนี้เรายังได้จัดพื้นที่รองรับการทำความสะอาดจานและทำบ่อดักไขมันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับต้นไม้โดยรอบของพื้นที่สนามหลวง และพื้นที่ทางเท้าทางกรุงเทพมหานครก็ได้ทำการขยับรั้วเข้าไปอีก 2 เมตร ทำให้ประชาชนสามารถเดินบริเวณโดยรอบได้สะดวกมากขึ้น
ขณะเดียวกัน จะเตรียมรถรางจำนวน 3 คัน ไว้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางออกทางประตูเทวาภิรมย์มาขึ้นรถที่บริเวณสนามหลวงด้วย เบื้องต้นอาจจะดำเนินการตามแผนดังกล่าวไปก่อน และได้ประสานกับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานแพทย์ ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ตรงนี้
ส่วนในวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่จะมีการถวายบังคมพระบรมศพ เส้นทางที่ประชาชนเดินทางมายังยึดเส้นทางเดิมหรือไม่ นายไทวุฒิ กล่าวว่า เรายังยึดแนวทางเดิมที่ได้เตรียมเอาไว้ หากประชาชนมีจำนวนมากกว่าปกติ เราจะขยายพื้นที่รองรับประชาชนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะสามารถรองรับประชาชนได้ 10,000 คน
เมื่อถามว่า ทางประตูเทวาภิรมย์จะเริ่มใช้ในวันที่ 9 พฤศจิกายนหรือไม่ นายไทวุฒิ กล่าวว่า ตอนนี้รอทางสำนักพระราชวังกำหนด ทางกรุงเทพมหานครพร้อมปฏิบัติและเตรียมรองรับประชาชนที่ออกทุกประตูให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น
นายไทวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนอยากแนะนำประชาชนที่เดินทางมาช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ขอให้ใช้เส้นทางขนส่งสาธารณะดีที่สุด เพราะที่จอดรถส่วนตัวมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ส่วนประชาชนที่เดินทางมาทางเรือ สามารถขึ้นที่ท่าช้าง และท่ามหาราช ก่อนเดินเท้ามายังจุดอำนวยการบริเวณท้องสนามหลวงได้
นอกจากนี้ นายไทวุฒิ ยังกล่าวถึงปัญหาของกลุ่มคนไร้บ้าน ว่า เราจะจัดพื้นที่ต่างหากที่จะแจกอาหารพระราชทาน โดยดูพื้นที่อนุสาวรีย์ทหารอาสา และกำลังประสานกับสำนักงานเขตพระนครอยู่ว่าจะเหมาะสมหรือไม่ที่จะแยกจุดรับอาหารของกลุ่มคนไร้บ้านออกไปอีกจุดหนึ่ง เพื่อไม่ให้ปนกับพื้นที่ท้องสนามหลวง คาดว่าวันนี้จะมีทางออกของทั้งสองฝ่าย โดยคาดว่าน่าจะมีจำนวนมากกว่า 100 คน
ส่วนเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ไม่ทราบว่ามีการปิดพระบรมมหาราชวังนั้น ทางกรุงเทพมหานครจะมีสื่อประชาสัมพันธ์ออกทุกช่องทาง และรัฐบาลได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าไปเป็นคณะทำงาน และจะมีกรมประชาสัมพันธ์ทำงานร่วมกับประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ประสานงานทุกเส้นทางและทำป้ายให้เข้าใจ และประชาชนที่เดินทางมาจากทางเรือสามารถเดินทางไปยังจุดอำนวยการได้ ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ทราบว่าพระบรมมหาราชวังปิด วันนี้ก็มีอาสาสมัครและสำนักงานต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร รวมถึงสำนักวัฒนธรรม ซึ่งทางเรามีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่แล้ว วันนี้ก็มีจุดบริการถึง 4 จุด ทั้งจุดอำนวยการ อุโมงค์ใต้พระลาน ท่าช้าง และกระทรวงกลาโหม เพื่อให้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างเข้าใจว่าวันไหนพระบรมมหาราชวังเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อนักท่องเที่ยวจะไม่ได้สับสนในการมาใช้บริการ