กทม. เผยยอดประชาชนเข้าถวายสักการะ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” วันเดียวเกือบ 4 พันคน เพิ่มจุดบริการ ดูแลเข้มความปลอดภัย พร้อมเพิ่มรถวีลแชร์

วานนี้ (2 พ.ย. 68) เวลา 17.00 น. นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำวันในส่วนของกรุงเทพมหานคร ในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สถิติผู้เข้าถวายสักการะ: มีประชาชนที่ผ่านประตูมณีนพรัตน์เพื่อเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันนี้ รวมทั้งสิ้น 3,869 คน จำนวนสะสมตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 68 รวม 22,866 คน
ด้านบริการอำนวยความสะดวก : กทม. ได้จัดเต็นท์พักคอยและเก้าอี้นั่งพัก จัดเตรียมวีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งวันนี้มีผู้ใช้บริการรวม 55 คน โดยในขณะนี้ กทม. จัดรถวีลแชร์ไว้ จำนวน 33 คัน พรุ่งนี้จะมีผู้มาบริจาคอีก 40 คัน จะทำให้ กทม. มีรถวีลแชร์ รวม 73 คัน ซึ่งจะกระจายไปอยู่ที่ในอุโมงค์ให้มากขึ้น รวมถึงเพิ่มจุดวีลแชร์ในแต่ละช่วง และบริการส่งต่อกันเป็นช่วงๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
สำหรับการจัดรถกอล์ฟไฟฟ้าบริการรับส่งผู้สูงอายุ บริเวณถนนผ่านกลางสนามหลวง ในวันนี้ (ณ เวลา 14.00 น.) มีผู้ใช้บริการ จำนวน 252 คน พร้อมกันนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่สื่อสารและล่ามอาสาภาษาต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรกรณีรถเสียหรือจอดกีดขวางที่บริเวณลานจอดรถที่สนามหลวงและเส้นทางเสด็จฯ
ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม : จัดบริการสุขาสำหรับผู้พิการและรถสุขาเคลื่อนที่ จัดจุดทิ้งขยะมูลฝอย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะ ในวันนี้ปริมาณมูลฝอยโดยรวมที่จัดเก็บได้ 1,132 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 380 กิโลกรัม จากวันที่ผ่านมา แบ่งเป็น มูลฝอยทั่วไป 310 กิโลกรัม มูลฝอยรีไซเคิล 327 กิโลกรัม และมูลฝอยเศษอาหาร 495 กิโลกรัม
ด้านบริการให้ยืมเครื่องแต่งกาย : จัดจุดยืมผ้าถุงและกางเกง บริเวณอุโมงค์หน้าพระลาน วันนี้มีประชาชนใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 725 คน แบ่งเป็น ชาวไทย 676 คน ชาวต่างชาติ 49 คน โดยใช้บริการยืมผ้าถุง 677 คน ยืมกางเกง 48 คน ในส่วนของผ้าถุงและกางเกงที่ให้ยืม ได้ดำเนินการซักรีดทำความสะอาดทุกครั้ง ก่อนจะนำมาให้ประชาชนยืมไปใช้ใหม่
ด้านบริการทางการแพทย์และพยาบาล : จัดจุดบริการทางการแพทย์ 12 จุด ได้แก่ บริเวณอุโมงค์พระลาน 2 จุด เต็นท์พักคอย (สนามหลวง) 2 จุด จุดพักคอยฝั่งธรรมศาสตร์ 1 จุด จุดโรงครัวพระราชทาน 1 จุด เมธาวลัย 1 จุด พระแม่ธรณีบีบมวยผม 1 จุด สน.พระราชวัง 1 จุด สน.สำราญราษฎร์ 1 จุด สน.นางเลิ้ง 1 จุด และถนนหับเผย 1 จุด พร้อมทีมแพทย์-พยาบาลตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพประชาชนตลอดวัน มีผู้รับบริการทางการแพทย์รวมทั้งสิ้น 874 คน (ไม่มีการนำส่งโรงพยาบาล ได้แจกยาดม 784 คน ที่เหลือมีอาการทั่วไป เช่น เป็นลม ปวดศีรษะ บาดเจ็บ ฯลฯ และวานนี้มีเจ้าหน้าที่ตกบันไดตรงอุโมงค์ขณะเปลี่ยนหลอดไฟ มีอาการแขนหัก ได้ให้แพทย์ติดตามดูแลอาการอย่างใกล้ชิด)
ด้านความปลอดภัย : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดพื้นที่ร่วมกับตำรวจ ติดตั้งกล้อง CCTV และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยบริเวณประตูทางเข้า-ออกต่าง ๆ ป้องกันมิให้เกิดความสับสน เพื่อเตรียมพื้นที่ไว้รองรับประชาชนที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น ณ บริเวณท้องสนามหลวงอีกด้วย นอกจากนี้ได้เตรียมรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ใกล้เคียง ตั้งวางถังดับเพลิงบริเวณสถานที่ประกอบอาหาร จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาหารภายในโรงครัวพระราชทาน เกี่ยวกับการใช้ก๊าซหุงต้มและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย รวมถึงวิธีการใช้ถังดับเพลิงเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น และจัดเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้และค้ำยันต้นไม้
ด้านสุขาภิบาล : กทม. ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามการสุขาภิบาลอาหาร สุขลักษณะของการประกอบปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเจิ่งนองพื้นและคอกต้นไม้ ป้องกันต้นไม้โดยรอบสนามหลวงได้รับความเสียหายจากการได้รับน้ำมากเกินไป รวมถึงแนะนำให้ล้างภาชนะต่าง ๆ ในจุดที่กำหนด ซึ่ง กทม. จะมีการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดก่อนทิ้ง ป้องกันท่อระบายน้ำอุดตันและส่งกลิ่นรบกวน พร้อมติดตามการติดตั้งอ่างล้างจานและบ่อดักไขมัน และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องบริหารจัดการพื้นที่การตั้งวางโรงครัวให้อยู่ในแนวเดียวกัน
ด้านการประชาสัมพันธ์ : กทม. ได้สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ดังนี้ 1. ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในอุโมงค์เส้นทางไปถวายสักการะพระบรมศพ 2. ป้ายประชาสัมพันธ์ทางเข้าห้องสุขา 3. ป้ายประชาสัมพันธ์ "จุดถ่ายภาพ" หรือ "check point" บริเวณภาพถ่าย 4. ป้ายแนะนำการแต่งกาย 2 ป้าย บริเวณ "ศูนย์ประสานงานสถานีตำรวจนครบาล” และ “จุดรับแจ้งเหตุ” 5. ป้ายจุดประสานการจัดการขยะ 6. ป้ายบริการสุขา น้ำอุปโภค ดูแลต้นไม้ 7. ป้ายถวายความอาลัยหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า จำนวน 2 ป้าย