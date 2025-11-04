กรมรางเช็ก “สถานี MRT สนามไชย” พร้อมรองรับเดินทางสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

กรมรางลงพื้นที่ MRT สถานีสนามไชย ตรวจความพร้อมระบบและการให้บริการ รองรับประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมสักการะพระบรมศพ ที่พระราชวังดุสิต ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ 9 พ.ย. 68 ย้ำหากผู้โดยสารหนาแน่น พร้อมเพิ่มความถี่ และ ขสมก.มี shuttle bus วิ่งฟรีเชื่อมสถานี
วันนี้ (4 พ.ย. 2568) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย (BL31) ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เนื่องจากสำนักพระราชวังได้มีประกาศให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ทุกวัน ช่วงเวลา 09.00-21.00 น. ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้าสักการะพระบรมศพเป็นจำนวนมาก
โดยสถานีรถไฟฟ้าสนามไชยเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังมากที่สุด ประชาชนสามารถใช้ทางออก 1 (พิพิธภัณฑ์สยาม) และเดินไปขึ้นรถ Shuttle Bus ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดให้บริการฟรี เส้นทางสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย-สนามหลวง-สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย ได้ที่ประตูพิพิธภัณฑ์สยาม เพื่อเดินทางไปยังสนามหลวงเข้าสู่จุดคัดกรอง ก่อนเข้าสักการะพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังได้อย่างสะดวก โดยช่วงเวลา 08.00-11.00 น. และช่วงเย็นถึง 20.00 น. รถ shuttle bus จะออกประมาณทุก 10 นาที หรือปรับตามจำนวนผู้โดยสาร และมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT และมีเจ้าหน้าที่ ขสมก.บริเวณประตูทางออก 1 เพื่ออำนวยความสะดวกด้วย
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางได้ประสานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทาง มีการเฝ้าติดตามผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หากพบว่าในช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าหนาแน่น ให้พิจารณาจัดเดินรถไฟฟ้าเสริม หรือเพิ่มความถี่ในการให้บริการ เพื่อให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ
สำหรับสถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้า และสถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับรถ shuttle bus ที่ ขสมก.จัดให้บริการฟรี พิจารณาเพิ่มป้ายแนะนำเส้นทางที่ชัดเจนไปยังทางออกที่มีรถ shuttle bus รองรับให้บริการบริเวณทางออกสถานีรถไฟฟ้า รวมทั้งพิจารณาจัดเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม สำหรับการจำหน่ายบัตร/เหรียญโดยสาร และพิจารณาเพิ่มเติมเครื่อง tablet เพื่อรองรับการสแกน QR code ในกรณีที่ใช้คนละครึ่งพลัส สำหรับการซื้อบัตร/เหรียญโดยสาร ที่เคาเตอร์จำหน่ายบัตร/เหรียญโดยสารระบบรถไฟฟ้า และกรณีที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่นมาก ให้พิจารณาจัดลำดับการเข้าใช้บริการของผู้โดยสาร (group release) เพื่อควบคุมปริมาณผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัดทั้งบริเวณชานชาลาและในขบวนรถไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการระบบรางได้รับความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุด
นายพิเชฐกล่าวว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดเตรียมระบบขนส่งสาธารณะ เชื่อมเรือ รวมท้้งสถานที่จอดรถส่วนบุคคล รถโดยสารไม่ประจำทาง (หมวด 30) และเจ้าหน้าที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย ขสมก.ได้จัดรถ shuttle bus (บริการฟรี) อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางไปสนามหลวง เพื่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 14 เส้นทาง (M1-M14) ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่สนามหลวงหมด
โดยมีเส้นทางที่เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า รวม 5 เส้นทาง ได้แก่
M1 รถไฟฟ้าสถานีท่าพระ (ทางออก 1) - สนามหลวง
M2 รถไฟฟ้าสถานีสนามไซย (ทางออก 1) - สนามหลวง
M3 รถไฟฟ้าสถานีสามยอด (ทางออก 3) - สนามหลวง
M4 รถไฟฟ้าสถานีสยาม (ทางออก 6)- สนามหลวง
M5 รถไฟฟ้าสถานีวงเวียนใหญ่ (ทางออก 1) - สนามหลวง
และมีเส้นทาง shuttle bus ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอีก 3 เส้นทาง ได้แก่
M7 อนุสาวรีย์ชัยฯ (ฝั่งพญาไท : ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทางออก 4 ) - สนามหลวง
M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ บริเวณประตู 10 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ทางออก 1) - สนามหลวง
M10 สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง ทางออก 2) - สนามหลวง
สำหรับรถไฟทางไกลนั้น กรมรางได้ลงพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตรวจความพร้อมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้พ่วงตู้เพิ่ม 1-2 ตู้ไปกับขบวนรถปกติ และพิจารณาพ่วงตู้เพิ่มเติมในขบวนที่มีประชาชนหนาแน่น ประชาชนสามารถเชื่อมต่อรถ shuttle bus ฟรี ได้ทั้งที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ นอกจากนี้ รฟท. ยังให้บริการที่จอดรถฟรีที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกด้วย