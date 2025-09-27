รฟม.ได้รับการสนับสนุนจาก กทม.สแกนตรวจสอบโพรงใต้ดินตลอดแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า

เพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. โพสต์ระบุว่า รฟม.ได้รับการสนับสนุนจาก กทม. สแกน ตรวจสอบโพรงใต้ดินตลอดแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า
โดยสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมใช้อุปกรณ์ Ground Penetrating Radar (GPR) หรือเรดาร์หยั่งลึกลงดิน เพื่อค้นหาความผิดปกติ เช่น โพรงหรือช่องว่างใต้ดินที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในอนาคต
สแกนแล้วปลอดภัย
• แยกเกียกกาย – กองพันทหารม้าที่ 4
• แยกบางกระบือ – คลองสามเสน
• ด้านข้างโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสุโขทัย
ระยะทางประมาณ 50 เมตร
• แยกวชิระ ถึงคลองสามเสนระยะทางประมาณ 220 เมตร