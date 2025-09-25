มาดามหยก-INDY TEAM เดินหน้าทำภารกิจเพื่อประเทศ ต่อเนื่องไม่หยุด

วันนี้(25 ก.ย.)นางสาวกชพร เวโรจน์ หรือมาดามหยก หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ (Indy Party) ในฐานะประธานชมรม Change Together มอบหมายให้ นาย ชาญชัย โตพฤกษา นำทีมงาน INDY TEAM ลงพื้นที่ก่อสร้างถนนใหม่บริเวณเส้นทางแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งถนนสายนี้ จะเป็นถนนอีกสายหนึ่ง ที่เป็นส่วนร่วมสู่ความสำเร็จในการปกป้องอธิปไตยไทย
นางสาวกชพร กล่าวด้วยว่า วัตถุประสงค์ในสร้างถนนครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในพื้นที่สำคัญ ให้กับทหาร สามารถสัญจร และปฏิบัติภารกิจได้อย่างสะดวก และรวดเร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้การสนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ซึ่งเส้นทางค่อนข้างลำบาก และมีอันตรายมากแต่ทีมงานทุกคนก็ไม่หวั่น เพื่อเป็นการทำเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่ออธิปไตยไทย ในฐานะคนไทย
"INDY TEAM ลงพื้นที่ชายแดน มาตั้งแต่ก่อนเหตุปะทะวันแรก จนถึงปัจจุบัน ยังคงมุ่งมั่นอยู่เคียงข้างทหารแนวหน้า และชาวบ้านเหมือนเดิม โดยยังคงเดินหน้าลงพื้นที่ต่อเนื่อง และขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทย และทหารหาญ ในการปกป้องดูแลอธิปไตยของไทย ขอให้ทุกท่านปลอดภัย และเราจะผ่านพ้นเรื่องราวในครั้งนี้ไปด้วยกัน"
มาดามหยก กล่าว
นอกจากนี้ ช่วงค่ำวานนี้ (24 ก.ย.) นางสาวกชพร เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายรุ่งโรจน์ รุ่งณรงค์รักษ์ นายทะเบียนพรรค และ INDY TEAM นำน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลัง เข้าไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และช่วยเหลือดูแลชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีถนนสามเสน หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต บริเวณโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีวชิรพยาบาลยุบเป็นหลุมลึก มีความเสียหายอย่างมากทั้งทรัพย์สินและประชาชนไม่สามารถอาศัยอยู่ในอาคารที่พักได้