โล่งอก! ถนนสุโขทัยแค่ผิวแตก ไม่ได้ทรุดเป็นโพรง เขตดุสิตยันผลตรวจ GPR โครงสร้างปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักการโยธา (สนย.) ลงพื้นที่ตรวจสอบรอยร้าวบนถนนสุโขทัย ใกล้แยกวชิรพยาบาล ด้วยเครื่อง GPR เผยไม่พบโพรงใต้ผิวถนน ยันโครงสร้างถนนปลอดภัย

วันนี้ (26 ก.ย.) เพจ “สำนักงานเขตดุสิต” โพสต์รายงาน สำนักการโยธา (สนย.) ลงพื้นที่ตรวจสอบรอยร้าวบนถนนสุโขทัย ใกล้แยกวชิรพยาบาล โดยใช้เครื่อง GPR (Ground Penetrating Radar) ผลการตรวจสอบ ไม่พบโพรงใต้ผิวถนน ยืนยันว่าโครงสร้างถนนปลอดภัย

รอยร้าวที่ปรากฏ เป็นเพียงผิวจราจรชั่วคราวจากการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและจะคืนสภาพถนนให้ถาวรต่อไป

เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้เส้นทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สามเสน และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรบริเวณดังกล่าว

ถนนปลอดภัย ไม่กระทบต่อโครงสร้าง
ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติ







