โล่งอก! ถนนสุโขทัยแค่ผิวแตก ไม่ได้ทรุดเป็นโพรง เขตดุสิตยันผลตรวจ GPR โครงสร้างปลอดภัย

สำนักการโยธา (สนย.) ลงพื้นที่ตรวจสอบรอยร้าวบนถนนสุโขทัย ใกล้แยกวชิรพยาบาล ด้วยเครื่อง GPR เผยไม่พบโพรงใต้ผิวถนน ยันโครงสร้างถนนปลอดภัย
วันนี้ (26 ก.ย.) เพจ “สำนักงานเขตดุสิต” โพสต์รายงาน สำนักการโยธา (สนย.) ลงพื้นที่ตรวจสอบรอยร้าวบนถนนสุโขทัย ใกล้แยกวชิรพยาบาล โดยใช้เครื่อง GPR (Ground Penetrating Radar) ผลการตรวจสอบ ไม่พบโพรงใต้ผิวถนน ยืนยันว่าโครงสร้างถนนปลอดภัย
รอยร้าวที่ปรากฏ เป็นเพียงผิวจราจรชั่วคราวจากการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและจะคืนสภาพถนนให้ถาวรต่อไป
เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้เส้นทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สามเสน และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรบริเวณดังกล่าว
ถนนปลอดภัย ไม่กระทบต่อโครงสร้าง
ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติ