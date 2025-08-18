"หลวงพ่ออลงกต" ยันยังอยู่เป็นเจ้าอาวาส หากลาออกต้องมีเหตุอันควร วอนลูกศิษย์มีสติ

วันนี้ (18 ส.ค.68) เวลา 16.00 น. นายสมพร โสมะเค็ง ไวยาวัจกร วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เข้ากราบพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ หลังมีกระแสข่าว หลวงพ่ออลงกต ยื่นหนังสือลาออกจากเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อให้ตรวจสอบภายในวัด
ทั้งนี้ หลวงพ่ออลงกต ยืนยันผ่านคลิปวิดีโอว่า ยังอยู่ ยังไม่ได้ลาออก ไม่อยากให้ลูกศิษย์ตกใจ มีสติ หลวงพ่อยังไม่ลาออก หากลาออกต้องเป็นเหตุผลอันสมควร คาดว่า ไม่น่าเกิน 1 เดือน จะได้รับคำตอบแน่นอน แต่ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วง หลวงพ่อเห็นแล้ว ขอให้ทุกคนมีสติ จิตใจหนักแน่น และเชื่อมั่นในเรื่องของการมีศรัทธา เพราะสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรม หากเราทำอะไรไปแล้วมันไม่ดี บกพร่องก็เป็นบาป ต้องยอมรับผลกรรมนั้น
ทั้งนี้ หลวงพ่ออลงกต ยืนยันผ่านคลิปวิดีโอว่า ยังอยู่ ยังไม่ได้ลาออก ไม่อยากให้ลูกศิษย์ตกใจ มีสติ หลวงพ่อยังไม่ลาออก หากลาออกต้องเป็นเหตุผลอันสมควร คาดว่า ไม่น่าเกิน 1 เดือน จะได้รับคำตอบแน่นอน แต่ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วง หลวงพ่อเห็นแล้ว ขอให้ทุกคนมีสติ จิตใจหนักแน่น และเชื่อมั่นในเรื่องของการมีศรัทธา เพราะสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรม หากเราทำอะไรไปแล้วมันไม่ดี บกพร่องก็เป็นบาป ต้องยอมรับผลกรรมนั้น