“Love on the River” เมนูพิเศษต้อนรับวันวาเลนไทน์นี้ ณ เรือสิริมหรรณพ

เรือสิริมหรรณพ เรือสำเภาไทยโบราณที่ได้รับการรังสรรค์ใหม่เพื่อยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหาร ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ขอเชิญคู่รักร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความรักกับ “Love on the River” เมนูพิเศษต้อนรับวันวาเลนไทน์ ที่พร้อมปลุกทุกประสาทสัมผัสและจุดประกายความรักให้ลุกโชนยิ่งขึ้น
ตลอดระยะเวลา 7 คืน ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2569 รวมถึงวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ เชฟผู้มากประสบการณ์ของสิริมหรรณพจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับสู่ยุคกรุงศรีอยุธยา เมื่อแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นศูนย์กลางแห่งการค้าและวัฒนธรรม เต็มไปด้วยตลาดคึกคัก เรือนแพ ร้านค้าริมน้ำ พระราชวังอันงดงาม และชุมชนชาวต่างชาติ เมนูอะลาคาร์ตสุดพิเศษจำนวน 5 รายการ ได้รับแรงบันดาลใจจากยุคแห่งการเดินทางและการค้นพบ ถ่ายทอดผ่านวัตถุดิบชั้นเลิศ เทคนิคการปรุงอย่างประณีต และการจัดจานอย่างงดงาม
คู่รักสามารถเริ่มต้นมื้ออาหารด้วยเมนูเรียกน้ำย่อยรสสดชื่นอย่าง เซวิเช่หอยเชลล์และมะพร้าว หอยเชลล์สดคลุกเคล้ากับมะพร้าว ส้มโอ น้ำมันผักชี และคาเวียร์ หรือสัมผัสรสชาติและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของ อกเป็ดย่างรมควันอ้อย เสิร์ฟพร้อมลิ้นจี่และซอสอัญชัน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารทะเล ขอแนะนำ ฉู่ฉี่ล็อบสเตอร์แคนาดา ที่มีให้เลือกทั้งครึ่งตัวและทั้งตัว ย่างจนหอมกรุ่น เสิร์ฟพร้อมซอสฉู่ฉี่แกงแดงรสเข้มข้น ผักพื้นบ้าน และเลมอน ขณะที่คนรักเนื้อไม่ควรพลาด ซี่โครงแกะย่างกอและ ซี่โครงแกะหมักเครื่องแกงแดง ย่างจนนุ่มฉ่ำ เสิร์ฟคู่สลัดสมุนไพรสด
ปิดท้ายค่ำคืนแห่งความประทับใจด้วยของหวาน ฮ็อต เลิฟ มูสช็อกโกแลต Valrhona เนื้อเนียน เสิร์ฟพร้อมซอร์เบต์พริกและราสป์เบอร์รี และทาร์ตช็อกโกแลต เพิ่มอรรถรสแห่งความหวานร้อนแรง ท่ามกลางวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่ส่องประกายระยิบระยับ
เมนู “Love on the River” ให้บริการในช่วงเวลาจำกัด ระหว่างวันที่ 9–15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.00–22.30 น. ในรูปแบบอะลาคาร์ต ราคาเริ่มต้นเพียง 320 บาท++ ต่อจาน ไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ครั้งแรก หรือการรำ ลึกถึงความทรงจำอันแสนมีค่า เรือสิริมหรรณพพร้อมรังสรรค์ค่ำคืนแห่งความโรแมนติกที่ผสานกลิ่นอายมรดกไทยไว้อย่างลงตัว
สมาชิก Marriott Bonvoy รับสิทธิ์ส่วนลด 10%
เรือสิริมหรรณพ จอดเทียบท่าถาวร ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถยนต์และทางเรือ โดยมีบริการเรือรับส่งจากท่าเรือใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง กรุณาโทร. 0-2059-5999 อีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com หรือจองผ่าน https://bit.ly/SirimahannopPR
หรือติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้
เว็บไซต์ www.sirimahannop.com
เฟสบุ๊ก www.facebook.com/sirimahannop
อินสตาแกรม @sirimahannop
ไลน์ @sirimahannop
