"สิงห์ปาร์ค เชียงราย" จัดยิ่งใหญ่ฉลอง 10 ปี เทศกาลบอลลูนนานาชาติ 11-15 ก.พ.นี้

สิงห์ปาร์ค เชียงราย ปักหมุด "World Class Love Destination" เตรียมจัดงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน “Singha Park International Balloon Fiesta 2026” ครั้งที่ 10 พร้อมเนรมิตท้องฟ้าเชียงรายให้เต็มไปด้วยสีสันของบอลลูนกว่า 30 ลูก จาก 13 ประเทศทั่วโลกต้อนรับเดือนแห่งความรัก ระหว่างวันที่ 11–15 กุมภาพันธ์ 2569 นี้
ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมไฮไลต์ อาทิ การแสดงโชว์บอลลูน แสง สี เสียง (Magic Night Glow), กิจกรรมพิเศษในวันวาเลนไทน์ “บอลลูนเลิฟ–จดทะเบียนสมรส บอกรักบนฟ้า” สำหรับคู่รักผู้โชคดี 14 คู่, การแข่งขันบอลลูนนานาชาติชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท รวมถึงการแสดงโขนกลางแปลงชุดใหญ่สุดวิจิตรตระการตา ใกล้ชิดผู้ชม ในวันที่ 13–14 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ริมทะเลสาบ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
เปิดเผยว่า “งาน Singha Park International Balloon Fiesta 2026 ในปีนี้ จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 จากความสำเร็จตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้งานเทศกาลบอลลูนฯ สิงห์ปาร์ค ได้รับรางวัล Gold Award ในฐานะที่เป็นเทศกาลที่สร้างความสุขให้กับผู้ร่วมงาน (Best Overall Entertainment Program) จากเวที 2025 IFEA/Haas & Wilkerson Pinnacle Awards จากสหรัฐอเมริกา ถือเป็นเครื่องยืนยันความพร้อมและมาตรฐานการจัดงานที่มุ่งมั่นสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผสมผสานความโรแมนติก ความงดงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม และกิจกรรมความบันเทิงระดับสากล โดยมีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันเชียงรายให้เป็น World Class Love Destination มอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก เช่น กิจกรรมบอลลูนเลิฟการแสดงโขนกลางแปลง และอื่นๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนให้ชุมชนในเชียงรายได้อย่างยั่งยืน”
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือ การแสดงโขนกลางแปลงชุดใหญ่ เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “มังกรกัณฐ์ชาญศักดา เกสรทมาลามหามิตร” โดยกลุ่มศิลปินวังหน้าและเยาวชนเชียงรายกว่า 200 ชีวิตร่วมแสดง ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติริมทะเลสาบ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สัมผัสศิลปะการแสดงอย่างใกล้ชิดคนดู เฉพาะวันที่ 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ขณะเดียวกัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ยังมีกิจกรรมเอกลักษณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง คือ “บอลลูนเลิฟ–จดทะเบียนสมรส บอกรักบนฟ้า” เปิดโอกาสให้คู่รักผู้โชคดีจำนวน 14 คู่ จดทะเบียนสมรส พร้อมขึ้นบอลลูนลอยฟ้าและบอกรักกันเหนือท้องฟ้าเชียงราย ท่ามกลางทัศนียภาพของขุนเขาและธรรมชาติแบบ 360 องศา เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความรักระดับโลกอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ งานยังจัดเต็ม คอนเสิร์ต 5 วัน 5 คืน รวมทัพศิลปินชื่อดังระดับแถวหน้าของประเทศ มอบความสนุกตั้งแต่เวลา 19.00–23.10 น. เริ่มวันที่ 11 ก.พ. กับ CLOCKWORK MOTIONLESS, LOMOSONIC, BANK PREETI และ TAITOSMITH วันที่ 12 ก.พ. พบ PURPEECH, BOWKYLION, 4EVE และ NONT TANONT วันที่ 13 ก.พ. กับ ZOMMARIE, LIPTA และ PUN คืนวันแห่งความรัก 14 ก.พ. พบ INK WARUNTORN, TOBII, TIMETHAI และ YOUNGOHM ก่อนปิดท้ายความยิ่งใหญ่ในวันที่ 15 ก.พ. กับ MEYOU x JAONAAY, MIRRR, LABANOON และ DA ENDORPHINE
ภายในงานยังมีโซนกิจกรรมหลากหลาย อาทิ โซนเด็กและกิจกรรม Workshop บูธอาหารท้องถิ่น โซน Workshop บอลลูน รวมถึงกิจกรรมแอดเวนเจอร์ เช่น Zipline ชมวิวมุมสูง, ขับ ATV และฟาร์มทัวร์ชมไร่ชา เพิ่มสีสันให้การท่องเที่ยวตลอดทั้งงานนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเลือกซื้อบัตรได้หลายประเภท โดยบัตร Super Early Bird (5 Day Pass) จำหน่ายในราคา 999 บาท (เปิดจำหน่าย 24 - 31 ม.ค.) บัตร Super Early Bird (1 Day Pass) ราคา 280 บาท (จำหน่าย 24 - 31 ม.ค.) บัตรราคาปกติ Regular 350 บาท (จำหน่าย 1 - 15 ก.พ.) และบัตร VIP ราคา 4,000 บาทต่อวัน ซึ่งจำกัดเพียง 240 โต๊ะต่อวันเท่านั้น (จำหน่าย27 ม.ค. - 15 ก.พ.) พิเศษสำหรับเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร สามารถเข้าชมงานได้ฟรี สามารถจองบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ Eventpass หรือซื้อบัตรออฟไลน์ได้ที่ร้านค้าหน้าไร่และร้านค้าบ้านแดง สิงห์ปาร์ค เชียงราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แฟนเพจ Facebook : Singha Park Chiang Rai
