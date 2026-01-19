เริ่มแล้ว! งานนมัสการรอยพระพุทธบาท “เขาคิชฌกูฏ” 19 ม.ค. - 19 มี.ค. 69

เริ่มแล้วงาน “ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ” (พระบาทพลวง) ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม - 19 มีนาคม 2569 หนึ่งปีมีครั้งเดียว กับเส้นทางแห่งศรัทธา ที่ผู้คนทั่วสารทิศเฝ้ารอ โดยในวันนี้ (19 ม.ค. 69) ได้ทำพิธีบวงสรวงเปิดป่าและเปิดงานเป็นวันแรก
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงปิดป่า-เปิดงานประเพณีฯ ซึ่งคณะสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการเปิดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2569 โดยมีผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
ทั้งนี้ งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2569 เปิดให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปขึ้นไปนมัสการ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2569
สำหรับค่าธรรมเนียมค่าเข้าอุทยานฯ และค่าบริการรถรับ–ส่ง ขึ้น–ลง เขาคิชฌกูฏ มีรายละเอียดดังนี้
-ค่าบริการรถรับ–ส่ง ขึ้น–ลง เขาคิชฌกูฏ (รถกระบะโฟร์วีล) Round-trip passenger service fee
• 200 บาท/คน (200 THB / person)
- ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ (รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
• เด็ก อายุ 3–14 ปี : 20 บาท/คน
• ผู้ใหญ่ : 40 บาท/คน
• ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป : ยกเว้นค่าธรรมเนียม
Foreigners Entrance Fee (Cash only)
• Children (3–14 years old): 100 THB / person
• Adult: 200 THB / person
ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน เตรียมเงินสดให้เพียงพอ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของทุกท่าน
สำหรับจุดขึ้นรถยนต์มีให้เลือกขึ้นรถยนต์บริการได้ 2 จุด ได้แก่
-คิวรถวัดพลวง ห่างจากด่านเก็บเงินค่าเข้าอุทยานฯ 2 กม.
-คิวรถวัดกะทิง ห่างจากด่านเก็บเงินค่าเข้าอุทยานฯ 6.1 กม.
แล้วนั่งรถผ่านด่านเก็บเงินค่าเข้าอุทยานฯ (เตรียมเงินค่าเข้าอุทยานฯ ให้พร้อม รับเฉพาะเงินสด) ระยะทางจากด่านอุทยานฯ ถึงลานพระสิวลี ประมาณ 5.6 กิโลเมตรจากนั้นเดินเท้าต่ออีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงรอยพระพุทธบาท
รถยนต์บริการจัดเตรียมพร้อมแสตนบายตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้แสวงบุญทุกท่าน
