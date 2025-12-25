อช.เขาคิชฌกูฏ คว้า “Trusted Thailand” ยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เสริมความมั่นใจนักท่องเที่ยว คว้า “Trusted Thailand” ยกระดับความปลอดภัยสร้างมาตรฐานใหม่ให้ทุกคน
ข่าวดี อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้รับตราสัญลักษณ์ Trusted Thailand ประเภทนันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเลือกสถานประกอบการประเภท อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และอุทยานประวัติศาสตร์
สำหรับตราสัญลักษณ์ Trusted Thailand ที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏได้รับในครั้งนี้ นับเป็นรางวัลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของแหล่งท่องเที่ยว ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเน้น 4 ด้านหลัก คือ ความปลอดภัยทั่วไป การชำระเงินที่ปลอดภัย การสื่อสารภาษาต่างประเทศ และความปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึง ซึ่งที่มาของสัญลักษณ์ Trusted Thailand มาจากการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยได้ศึกษาวิจัยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสำคัญกับสิ่งใดเป็นหลัก
โดยอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ โดดเด่นด้วยยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ น้ำตกกระทิงสุดงดงาม และป่าเขาอันเงียบสงบ เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เดินป่า กางเต็นท์ และพักผ่อนท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ตลอดปี
สำหรับแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ ได้แก่
น้ำตกกระทิง
น้ำตกคลองไพบูลย์
น้ำตกคลองทุ่งเพล
รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) โดยรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ เปิดให้นมัสการเพียงปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี พ.ศ. 2569 จะเปิดวันที่ 19 มกราคม – 19 มีนาคม
