ฝนถล่มจันทบุรี ทำน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากใน 3 อำเภอชาวบ้านเดือดร้อน 124 ครัวเรือน

จันทบุรี- ฝนถล่มจันทบุรี ทำน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากใน 3 อำเภอ ชาวบ้านเดือดร้อน 124 ครัวเรือน ปภ.เตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่มระหว่างวันที่ 15-17ส.ค.นี้
วันนี้ (16 ส.ค.) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี รายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.จนถึงช่วงเช้าวันนี้ (16 ส.ค.) ว่าได้ทำให้มีน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำท่วมขังให้หลายพื้นที่รวม 3 อำเภอ 11 ตำบล 26 หมู่บ้าน โดยมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 124 ครัวเรือน แต่ยังไม่มีใดได้รับผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ทั้งนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ อำเภอมะขาม ที่มีน้ำท่วมใน 6 ตำบล 18 หมู่บ้าน มีประชาชนเดือดร้อน 81 ครัวเรือน ได้แก่ ต.อ่างคีรี, ต.วังแซ้ม, ต.ปัถวี, ต.ฉมัน, ต.มะขาม และต.ท่าหลวง โดยขณะหลายจุดระดับน้ำเริ่มลดลง หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ส่วนที่ อ.เขาคิชฌกูฏ น้ำจากลำคลองล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน 33 ครัวเรือน ใน 3 ตำบล คือ ต.พลวง, ต.ชากไทย และต.ตะเคียนทอง ปัจจุบันน้ำมีแนวโน้มลดลง โดยระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีบริเวณสะพานวัดกระทิงวัดได้ 5.56 เมตร ยังต่ำกว่าระดับวิกฤติที่ 7.50 เมตร
และ อ. ขลุง ได้รับผลกระทบ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน รวม 10 ครัวเรือน ได้แก่ ต.มาบไพ และต.ตกพรม
ขณะที่จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย
ด้าน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ยังได้ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนในเขตเสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขา ให้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารทางราชการอย่างต่อเนื่อง
สำหรับปริมาณฝนสะสมทสูงสุดวัดได้ที่ 236.6 มิลลิเมตรใน ต.วังแซ้ม อ.มะขาม ขณะที่แม่น้ำจันทบุรี (สถานีสะพานวัดจันทนาราม) ยังต่ำกว่าตลิ่ง 2.57 เมตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ
แต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 15–17 ส.ค.นี้ หลายพื้นที่ของภาคตะวันออก รวมทั้งจังหวัดจันทบุรี จะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด