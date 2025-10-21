ชาวจันท์รวมใจเทปูนหล่อฐาน 'เสาธงชาติไทย'ประกาศเขตแดนบนแผ่นดินรูปตัว U เตรียมอัญเชิญธงขึ้นเสา 1 พ.ย.นี้

จันทบุรี – สำเร็จเรียบร้อย โครงการเชื่อมแผ่นดินรูปตัว U ถนนเลียบชายแดนบ้านผักกาด จ.จันทบุรี หลังชาวจันท์ร่วมใจเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานในพื้นที่ใช้เวลากว่าเดือนดำเนินการ จนสามารถเทปูนหล่อฐาน 'เสาธงชาติไทย' ประกาศเขตแดนได้อย่างภาคภูมิ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ ( 21 ต.ค.) ชาวจันทบุรีกว่า 200 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและเอกชน ได้ร่วมกันเทปูนหล่อฐานเสาธงชาติไทยขนาดความสูง 12 เมตร บริเวณพื้นที่รูปตัว U ถนนเลียบชายแดนบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงอาณาเขตพื้นที่ประเทศไทย หลังภารกิจ "เชื่อมแผ่นดินรูปตัวยู" ที่ถูกตัดขาดมานานนับ 10 ปี ได้สำเร็จลุล่วง
โดยมี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน, ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชา พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม
ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาและตัวแทนประชาชนชาวจันทบุรี กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า การเชื่อมแผ่นดินและหล่อเสาธงสำเร็จได้ด้วยพลังบริจาคจากคหบดีและพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งหน่วย EOD กู้ทุ่นระเบิดของทหารเรือ, หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี, หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน, ตชด. จังหวัดจันทบุรี และทีมงานภาคประชาชนกว่า 80 ชีวิต
โดยตลอดระยะเวลา 1 เดือนของการสร้างถนนเชื่อมพื้นที่รูป ก.ถึงพื้นที่รูปตัวยู ระยะทาง 15 กิโลเมตรต้องผ่าน 50 หุบเขา 70 หุบเหว อีกทั้งการเชื่อมแผ่นดินรูปตัวยู ยังต้องทำการถมดินกลางคลองที่มีความกว้าง 35 เมตร ลึก 2 เมตร ท่ามกลางกระแสน้ำแรง จึงทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างแสนสาหัส
แต่เมื่อเกิดความสำเร็จในการเชื่อมผืนดินกลับคืน ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชาวจันทบุรี ซึ่งภารกิจในครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำว่า "แผ่นดินผืนนี้ไม่มีใครมายึดหรือมาครอบครองแต่เราสามารถเชื่อมแผ่นดินเรากลับมาได้
ทั้งนี้ชาวจันทบุรีและหน่วยงานในพื้นที่ ได้กำหนดจัดพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เพื่อประกาศเขตแดนแผ่นดินไทยอย่างชัดเจน ในวันที่ 1 พ.ย. 2568 ซึ่งในวันดังกล่าวได้มีการจัดเตรียมคิวรถโฟว์วิลจากเขาคิชฌกูฏ จำนวน 15 คัน เพื่อสนับสนุนการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะเข้าร่วมงานอีกด้วย
ขณะที่ ดร.เฉลิมพล ศักดิ์คำ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ผู้สนับสนุนหลักในการรวบรวมทุนทรัพย์ และนำทีมผู้ใจบุญ พร้อมด้วยสโมสรโรตารีจันทบูร และสโมสรโรตารี่จันทรนิมิตร มอบเงินสนับสนุนในการดำเนินโครงการจำนวน 5 ล้านบาทเพื่อใช้ในการซื้อน้ำมันและเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินในการก่อสร้างถนน15 กิโลเมตร
โดยเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากการจำหน่ายเสื้อในโครงการ "คนจันท์ ไม่ทิ้งใคร คนไทยไม่ทิ้งกัน" และยอดบริจาคจากคนไทยทั่วประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระราชธรรมเมธี เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบเงินสนับสนุนอีกด้วย