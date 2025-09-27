เขาคิชฌกูฏอ่วม! ฝนหนักตลอดคืนทำน้ำป่าไหลหลาก คอสะพานขาด -​ถนนถูกตัดขาด

จันทบุรี- เขาคิชฌกูฏอ่วม! ฝนหนักตลอดคืนทำน้ำป่าไหลหลาก ซัดคอสะพาน- ถนนถูกตัดขาด ฝ่ายปกครอง ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามผ่าน–ห้ามใช้เส้นทาง”
เมื่อเวลา 08.30 น.วันนี้ (27 ก.ย.) อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมกว่า 100 มิลลิเมตร ตั้งแต่คืนวันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า ได้ทำให้ ต.จันทเขลม ประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่ 2, 5 และ 8 บริเวณลำน้ำคลองตารอง ซึ่งเป็นต้นน้ำแม่น้ำจันทบุรี
โดยพบความเสียหายเบื้องต้นที่บริเวณคอสะพานเชื่อมระหว่างพื้นที่ ม. 2–5 ทีาขาดเสียหาย ใช้สัญจรไม่ได้ นอกจากนั้นน้ำป่ายังไหลเข้าน้ำท่วมถนนสายเชื่อมพื้นที่ ม. 5–8 อีก 1 จุด จนทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านได้
แต่ประชาชนยังคงสามารถใช้เส้นทางอื่นแทน จึงทำให้ไม่ได้รับผลกระทบด้านการเดินทางมากนัก
ขณะที่ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสานหมวดบำรุงทางหลวงชนบท และเทศบาลตำบลจันทเขลม เพื่อติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามผ่าน–ห้ามใช้เส้นทาง” พร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง
ส่วนเจ้าหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติม เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้ว