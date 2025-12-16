ททท. พร้อมสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวร่วมกับแพลตฟอร์ม OTA เดินทางเที่ยวไทย อุ่นใจ สะดวกสบายด้วยตราสัญลักษณ์ Trusted Thailand

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดตัวตราสัญลักษณ์ Trusted Thailand อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ผ่านการตรวจสอบและประเมินแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ ได้แก่ 1) การรักษาความปลอดภัยทั่วไปสำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ การมี CCTV การป้องกันด้านอัคคีภัย 2) การควบคุมความปลอดภัยด้านการชำระเงิน อาทิ การรองรับการชำระเงินด้วย Mobile Banking, Alipay หรือ WeChatPay 3) การสื่อสารภาษาต่างประเทศ อาทิ การมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ หรือมีอุปกรณ์ในการแปลภาษา และ 4) ความปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึง อาทิ การเดินทางเข้าถึงสถานประกอบการที่สะดวกและปลอดภัย โดยครอบคลุมสถานประกอบการ 4 ประเภท ได้แก่ 1) โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 2) ภัตตาคารและร้านอาหาร 3) ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า และ 4) นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว
ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผ่านตราสัญลักษณ์ Trusted Thailand ครั้งนี้ ททท. ได้ร่วมกับแพลตฟอร์ม OTA ต่าง ๆ ได้แก่ agoda, Trip.com Group และ Meituan ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและใช้บริการสถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ได้อย่างสะดวก มั่นใจ โดยเบื้องต้นสถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจองใช้บริการได้บนแพลตฟอร์มดังกล่าวจะเป็นสถานประกอบการในประเภทโรงแรมที่พัก
นอกจากนี้ ททท. ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ที่มีความสำคัญกับการรับรู้สื่อของสังคมในปัจจุบัน อย่างการมีพรีเซ็นเตอร์ ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด หรือศิลปินดาราในการเป็น Key attractor ในสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มแฟนคลับ ไปจนถึงสามารถสร้างการรับรู้ได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น การจัดทำตราสัญลักษณ์ Trusted Thailand ในครั้งนี้ ททท. ได้ร่วมงานกับ ‘ฝ้าย พีรญา มะลิซ้อน’ นักแสดงและนางแบบที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ รวมถึงประเทศจีน ในฐานะ Brand Ambassador ของโครงการฯ พร้อมทั้งจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ฯ เนื่องจากคุณฝ้ายนั้นมีผู้ติดตามบนสื่อสังคมออนไลน์ และฐานแฟนคลับในต่างประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่มีความสำคัญกับการท่องเที่ยวไทยเป็นอันดับต้น ๆ
ตราสัญลักษณ์ Trusted Thailand นั้นจะเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการฟื้นฟูและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน พร้อมทั้งดูแลและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้เป็นวงกว้าง ควบคู่ไปกับภาพลักษณ์ที่ดีที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วง High Season นี้
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถดูรายละเอียดสถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ แล้วผ่านทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/trustedthailand และสามารถชมวิดีโอประชาสัมพันธ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=-euuwJUySr0