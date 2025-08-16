กรมชลฯ เผยน้ำท่วมจันทบุรี 2 อำเภอ หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย

วันนี้ (16 ส.ค.) ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ดังนี้
อำเภอเขาคิชฌกูฏ
เมื่อเวลา 03.00 น. วัดปริมาณฝนได้ 193 มิลลิเมตร น้ำจากลำคลองเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลพลวง ตำบลชากไทย ตำบลตะเคียนทอง
อำเภอมะขาม
เวลา 08.00 น. สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 6 ตำบล ตำบลวังแซ้ม ตำบลปัถวี ตำบลอ่างคีรี ตำบลฉมัน ตำบลมะขาม และ ตำบลท่าหลวง
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (แม่น้ำจันทบุรี) เวลา 09.00 น.
• สถานี Z.13 อ.มะขาม ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.46 เมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้น
• สถานี Z.14 อ.มะขาม ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.26 เมตร แนวโน้มลดลง
• สถานี Z.57 อ.เมืองจันทบุรี ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.37 เมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ หากไม่มีฝนตกเพิ่ม คาดว่าสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงบ่ายวันนี้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำ สามารถติดต่อได้ที่ โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทร สายด่วนกรมชลประทาน 1460