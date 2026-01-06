สายบุญห้ามพลาด!บขส.เปิดจองตั๋ว”เขาคิชฌกูฏ”แล้วตั้งแต่วันนี้

เปิดฤดูกาลสายบุญ “บขส.” พาไปสักการะรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ปี 2569 เส้นทางกรุงเทพฯ – จันทบุรี จองตั๋วได้แล้ววันนี้!!
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้อำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปร่วมงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 19 มีนาคม 2569 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงต้นปี และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม
บขส. จึงจัดกิจกรรม “บขส. ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฏ ปี 9” เส้นทางกรุงเทพฯ – จันทบุรี (เขาคิชฌกูฏ) ให้บริการวันละ 1 เที่ยว รูปแบบวันเดย์ทริป ในวันที่ 23, 30 มกราคม 6, 13, 20, 27 กุมภาพันธ์, 6 และ 13 มีนาคม 2569 รถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 เวลา 20.00 น. ค่าโดยสาร 499 บาทต่อที่นั่ง (ไม่รวมค่าขึ้นเขา)
สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ได้ที่ช่องทาง Facebook Page : บขส. (www.facebook.com/BorKorSor99), Line : บขส.99 (Id : @TCL99) หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 – 2537 – 8737