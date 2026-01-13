"เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต" เปิดตัวประสบการณ์อาหารและสุขภาพต้อนรับปี 2569

เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต รีสอร์ท เพื่อสุขภาพริมทะเลที่เงียบสงบทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต ขอเปิดตัวประสบการณ์ด้านอาหารและสุขภาพสำหรับปี 2026 เชิญชวนคู่รักและครอบครัวมาร่วมสร้างช่วงเวลาที่น่าประทับใจบนชายหาดอันบริสุทธิ์ของอ่าวสิเหร่
บุฟเฟต์ธีมไนท์กลับมาอีกครั้งในปี 2026
แขกผู้เข้าพักจะได้สัมผัสเสน่ห์ของบุฟเฟต์ธีมพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์ของรีสอร์ทด้วยกันตลอดปี 2026 กับค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองที่จะได้ลิ้มรสชาติอาหารจากหลากหลายวัฒนธรรมในแต่ละสัปดาห์
ก้าวเข้าสู่เฮฟเว่นลี่ การ์เด้นท์ ณ ห้องอาหาร อีทส์
ห้องอาหารไทยร่วมสมัย อีทส์ ที่มองเห็นวิวทะเลอันดามัน ขอเชิญทุกท่านสัมผัส ไทย เอสเซนซ์ ฟรอม เดอะ เฮฟเวนลี่ การ์เด้นท์ เมนูที่ถ่ายทอดความงดงามของอาหารไทยผ่านวัตถุดิบสดใหม่จากธรรมชาติ ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2569
สำรองที่นั่งเพื่อรับประสบการณ์การรับประทานอาหาร กรุณาติดต่อ
อีเมล: wh.hktwi.fb.reservations@westin.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-7633-5600 หรืออีเมล wh.hktwi.reservations@marriott.com สมาชิกแมริออท บอนวอย รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษสำหรับมื้ออาหารตามปกติ
